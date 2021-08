SV Thierhaupten: Fußballer bangen um afghanischen Teamkollegen

Die Fußballer des SV Thierhaupten im Landkreis Augsburg machen sich große Sorgen um einen afghanischen Teamkollegen: Der 19-Jährige sitzt derzeit in Afghanistan fest und wartet auf einen Rückflug nach Deutschland. Laut seinem ehemaligen Trainer Marcus Gottwald ist der Spieler bereits im Alter von zwölf Jahren als unbegleiteter Minderjähriger nach Schwaben gekommen. Wie auch die Jahre zuvor ist er nun den Sommer über in Afghanistan, um seine Familie zu besuchen.

Verein bangt um afghanischen Spieler

Dieses Mal habe der 19-Jährige seinen Flug ein bisschen nach vorn geschoben, weil er schon mitbekommen hatte, dass die Taliban immer schneller vorrücken. Doch weder der Spieler noch seine Familie hätten erwartet, dass die Taliban so schnell vorrücken würden, sagt Gottwald. Sie alle seien von der Situation überrollt worden und das mache auch vielen im Verein zu schaffen.

Gottwald steht jeden Tag via WhatsApp mit dem Spieler in Kontakt. "Es beruhigt mich, regelmäßig von ihm zu hören, da weiß man, dass er lebt und es ihm gut geht und auch seiner Familie und dem näheren Umfeld."

Gefährlicher Weg zum Flughafen in Kabul

Mit seiner Familie habe der Spieler mittlerweile in Kabul einen Unterschlupf gefunden, dort fühlten sie sich relativ sicher. Laut Gottwald ist der 19-Jährige mit dem Auswärtigen Amt in Kontakt, denn er hofft, dass er und auch seine Familie bald nach Deutschland fliegen können. Da er schon seit sieben Jahren in Deutschland lebt, seien seine Chancen auf einen Flug größer als für seine Familie. Jeden Tag mache sich der 19-Jährige auf den gefährlichen Weg zum Flughafen, um zu prüfen, ob sich die Situation dort entspannt. Dabei soll er auch schon ein paar Begegnungen mit den Taliban gehabt haben, passiert sei ihm aber nichts.

Als 12-Jähriger nach Deutschland geflüchtet

Mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft hatte der heute 19-Jährige sich vor sieben Jahren alleine - so hatte er es mit seiner Familie entschieden - auf den Weg nach Deutschland gemacht, sagt Trainer Gottwald. "Über zwei Monate hinweg ist er über Iran, Irak, Türkei nach Deutschland und nach Thierhaupten gekommen. Über die Freunde, die er hier gewonnen hat, ist er schnell zum Fußball gekommen." Er sei ein engagierter, toller, netter Bursche, auf und neben dem Platz, man habe ihn schnell im Verein integrieren können. "Er fühlt sich hier super wohl und freut sich auf seine Jungs", sagt Gottwald. Deshalb drücken jetzt alle Teamkollegen fest die Daumen, dass er so schnell wie möglich wieder da sein kann.