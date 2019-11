SUV-Raser wegen fahrlässiger Tötung in München vor Gericht

Der tödliche Raser-Unfall geschah am 16. September 2017 auf der Wasserburger Landstraße, einer mehrspurigen Ausfallstraße im Münchner Osten. Eine 68-Jährige Französin, ihre beiden Kinder und der Freund der Tochter waren mit einem Mietwagen unterwegs zu einer Geburtstagsfeier. Extra deswegen waren sie nach Deutschland gekommen.

Kleinwagen wird an Ampel gerammt

An einer Ampel, als sie mit ihrem Opel Corsa gerade erst wieder anfahren wollten, fuhr ein damals 60-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg von hinten mit einem schweren BMW X5 auf – mit fast 130 Stundenkilometern. Erlaubt wären an der Stelle nur 50 km/h.

Auto fängt Feuer, drei Menschen sterben

Der Corsa wurde über die Kreuzung geschleudert und ging in Flammen auf. In dem Wrack starben drei Menschen. Nur die 68-Jährige überlebte mit schwersten Verletzungen, von denen sie sich bis heute nicht erholt hat. Fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung in drei Fällen wirft die Staatsanwaltschaft dem SUV-Fahrer vor. Noch heute soll es ein Urteil geben.