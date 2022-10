Suspendierter Zwieseler Bürgermeister tritt nicht zur Wahl an

Der seit April 2021 vorläufig vom Dienst suspendierte Zwieseler Bürgermeister Franz Xaver Steininger wird nicht mehr für das Bürgermeisteramt kandidieren. Das teilte der parteifreie Politiker am Dienstag gegenüber BR24 mit.

Steininger will anderen Weg einschlagen

Er habe die letzten Tage und Wochen genutzt, um das "Für und Wider final abzuwägen". Nach "sehr reiflicher Überlegung" habe er entschieden, nicht mehr für die "neue Amtsperiode zu kandidieren und einen anderen Weg - derer es viele gibt - einzuschlagen." Was der 56-Jährige in Zukunft genau machen wird, gab er nicht bekannt.

Bisher fünf Bewerber für Bürgermeisteramt bekannt

Der vorläufig suspendierte Politiker will sich zu seinem Verzicht aber noch in einer ausführlicheren Pressemitteilung äußern, kündigt er an. Die Frist, bis zu der man eine Kandidatur zum Bürgermeisteramt in Zwiesel anmelden kann, endet am Donnerstagabend. Bisher sind fünf Bewerber bekannt, unter anderem auch Gloria Gray. Es ist der zweite Anlauf für die transsexuelle Entertainerin.

Landesanwaltschaft suspendierte Steininger vom Amt

Die Bürgermeisterwahl in Zwiesel findet am 27. November statt. Franz Xaver Steininger, der mehr als elf Jahre Bürgermeister der Stadt Zwiesel war, wurde im April 2021 von der Landesanwaltschaft Bayern vorläufig vom Dienst suspendiert. Hintergrund war unter anderem ein anstehender Gerichtsprozess, der am 31. Januar am Amtsgericht Landshut stattfindet. Dabei muss sich Steininger wegen des Verdachts auf Bankrott und Vorteilsannahme verantworten.