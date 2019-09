16.09.2019, 13:59 Uhr

Sushimesser-Prozess: Sieben Jahre Haft gefordert

Weil er mit einem Sushimesser seinem Pächter die Kehle durchgeschnitten und ihn so beinahe getötet haben soll, soll der Betreiber eines vietnamesischen Lokals in Regensburg sieben Jahre in Haft. Das forderte die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer.