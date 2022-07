Surfer können an Münchner Floßlände wieder wellenreiten

Seit längerem schon war die Surfwelle in München-Thalkirchen in Gefahr. So wurde über die benötigte Wassermenge ebenso gestritten, wie über die Frage, wer hier verantwortlich ist. Eigentlich hätte hier im Mai die Saison beginnen sollen, doch das Wasser reichte nicht zum Wellenreiten aus. Nun gibt es Bewegung in dem Streit.

Surfwelle steht wieder

In dieser Woche wurde von den Surfern die Welle wieder eingerichtet, innerhalb nur eines Vormittags. Die Surfer schraubten Kunststofflamellen in den Fluss, extra entwickelt nach langen Tüfteleien und Berechnungen, wie sie stolz hervorheben. Federführend war der Maschinenbauprofessor Robert Maier-Staude. Denn es ging darum, mit relativ wenig Wasser eine stabile Welle zu garantieren. Doch das war nur eine der Herausforderungen.

Der Einbau macht den Unterschied

Aufgrund des Einbaus verlangte die Stadt München allerdings nun von den Surfern eine wasserrechtliche Genehmigung mit entsprechenden Verkehrssicherungspflichten. Anders als bei der berühmten Eisbachwelle wird damit an der Floßlände ein Betreibermodell benötigt, mit entsprechender Haftung. Denn an der Eisbachwelle nahe beim Haus der Kunst gibt es keinen Einbau für die Welle. Moritz von Sivers vom Münchner Surferverein IGSM (Interessengemeinschaft Surfen in München) weist zwar daraufhin, dass dieser Einbau schon sieben Jahre in der Welle war. Bisher habe es keinen Betreiber gebraucht, das habe die Stadt übernommen, doch die habe ihnen jetzt leider die Unterstützung aufgekündigt, so Sivers. Doch die Einwände halfen nichts. Mittlerweile hat der Verein eine Versicherung abgeschlossen.

Welle an der Floßlände wird immer beliebter

Die Floßlände ist bei Surfern recht beliebt und zwar aus mehreren Gründen: Die Welle gilt als anfängerfreundlich, da man unter anderem recht einfach reinkommt und das Verletzungsrisiko relativ gering ist. Einfach zu reiten ist sie allerdings auch nicht. Dafür ist die Stimmung vor Ort aber recht gut, wie mehrere Surfer berichten. Die Guten unterstützten Anfänger und man lerne viele Gleichgesinnte aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten kennen. Das scheint sich herumzusprechen. Im Sommer sind die Warteschlangen rechts und links neben der Welle zum Teil schon sehr lang. Deshalb will der Verein auch weiter mit der Stadt verhandeln, verspricht Moritz von Sivers vom Vorstand der IGSM. Man wolle auch langfristig eine Zukunft für den Surfsport schaffen.

Weiterer Gesprächsbedarf

Der Verein würde gerne die Saison ausweiten, von April bis Oktober. Aktuell kann man an der Floßlände von Mai bis Ende September die Welle reiten. Doch dazu müsste mehr Wasser durch den Floßkanal geleitet werden. Dann allerdings haben die Münchner Stadtwerke weniger Wasser für die Stromproduktion. Und so verspricht die Sportbürgermeisterin der Stadt Verena Dietl (SPD) den Surfern zwar ihre Unterstützung, macht aber auch klar, dass es wichtig sei, einen "guten" Interessensausgleich hinzubekommen. Sie verweist zudem darauf, dass die Surfzeiten bereits ausgeweitet wurden und dass man nun den ganzen Tag über während der Saison hier Wellen reiten kann. Allerdings ist den Surfern zufolge noch unklar, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Das Modell des Ganztagesbetriebes werde nicht mehr funktionieren, es brauche eine Nachbesserung durch den Stadtrat, heißt es beim IGSM.

Wo alles begann...

Die Welle an der Floßlände ist auch aus einem anderen Grund für die Surfer sehr wichtig. Sie gilt als die erste Flusswelle der Welt. 1972 wagten sich zwei Brüder hier erstmals mit ihren Brettern auf das Wasser, lange bevor es die berühmte Eisbachwelle gab. Und das soll nun gefeiert werden, am 23. Juli mit einem Fest vor Ort. Gerade noch rechtzeitig vor der Jubiläumsfeier ist die Welle also wieder im Betrieb, sonst wäre die Feier womöglich ins Wasser gefallen.