Superstreiktag: Wo der ÖPNV in Schwaben fährt und wo nicht

Mit dem größten Warnstreik in der Geschichte des Öffentlichen Personennahverkehrs in Schwaben wollen die Gewerkschaft Verdi und Beschäftigte im öffentlichen Dienst am Montag ihre Forderungen verdeutlichen. Bus- und Bahnverkehr sind betroffen, aber nicht überall gleichermaßen. (Stand der Informationen: 26. März 2023, 16 Uhr. Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.)

Schwerpunkt in der Stadt Augsburg

Ein Streikschwerpunkt liegt in Augsburg: Dort folgen Fahrer und Werkstattmitarbeiter der Stadtwerke (swa) dem Streikaufruf von Verdi sowie der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und legen die Arbeit nieder. Außerdem beteiligen sich die Beschäftigten der Augsburger Verkehrsgesellschaft (AVG) und der Augsburger Verkehrs-Service-Gesellschaft (ASG) an dem Warnstreik, sodass deren Buslinien ebenfalls betroffen sind. Nicht betroffen ist der private Omnibusverkehr und der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV). Trotzdem dürften sich die Ausfälle im Stadtbereich auch auf deren Angebot auswirken.

Ausfälle im Allgäu

Ein weiterer Schwerpunkt des Streiks soll im Allgäu liegen, denn dort werden die Regionalverkehr Allgäu GmbH (RVA) und die Regionalbus Augsburg GmbH (RBA) bestreikt. Die Omnibus-Gesellschaften bedienen zahlreiche Linien im Allgäuer Mona-Verbund, zum Beispiel von Kempten nach Füssen und Immenstadt, zwischen Immenstadt und Sonthofen oder die Stadtbusse in Füssen und Oberstdorf.

Landkreis Augsburg, Dillingen und Neu-Ulm

Auch RBA-Buslinien in und um Königsbrunn, Schwabmünchen und Neu-Ulm werden wohl nicht fahren, ebenso in Dillingen, wo die RBA laut Rainer Bauch von der Augsburger Geschäftsstelle der Gewerkschaft EVG überwiegend Schüler befördert.

Ausfälle bei Zügen

Streiken wollen auch die Belegschaften der DB Regio AG, die zahlreiche Bahnlinien in Schwaben bedienen, und der Bayerischen Regiobahn (BRB), die zum Beispiel von Füssen über Buchloe nach Augsburg fährt. Privatbahnen wie Agilis mit der Donautalbahn oder Go Ahead, die von Augsburg nach München oder über Memmingen ins Allgäu fahren, werden zwar nicht bestreikt, werden aber die Auswirkungen trotzdem deutlich zu spüren bekommen. Die Zugunternehmen gehen davon aus, dass am Montag kein Bahnbetrieb möglich sein wird, da auch Fahrdienstleiter und Stellwerksmitarbeiter der Deutschen Bahn zum Streik aufgerufen sind.

So stellen sich Kommunen auf den Streiktag ein

Weil nicht gesichert ist, wann und ob Beschäftigte am Montag pünktlich in die Arbeit kommen, haben viele schwäbische Unternehmen und Kommunen präventiv reagiert. Die Stadt Augsburg beispielsweise hatte Eltern im Vorfeld gebeten, ihre Kinder am Streiktag nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen. Schulkinder sollten wegen der wohnortnahen Zuteilung von Schulplätzen, des sogenannten Schulsprengels, nicht allzu stark betroffen sein, so die Einschätzung der Stadt. In Ausnahmefällen könnten Schulleitungen von Präsenz- zu Distanzunterricht umstellen, heißt es weiter.

Zwei städtische Realschulen, die Heinrich-von-Buz und die Agnes-Bernauer-Schule hatten das bereits angeordnet, auch am Maria-Stern-Gymnasium ist Distanzunterricht geplant. Damit folgen sie einer Empfehlung des Kultusministeriums, wonach Schulen je nach örtlicher Gegebenheit entscheiden sollen, ob sie am Streiktag in den Distanzunterricht wechseln. In den Schulen sei für eine Notbetreuung all jener Schülerinnen und Schüler gesorgt, die trotz Streiks erscheinen.

Wie Schwabens Behörden und Firmen mit dem Streik umgehen

Schwäbischen Unternehmen und Behörden können dem Superstreiktag im ÖPNV gelassener entgegenblicken. Die Auswirkungen seien nicht mehr so gravierend wie in früheren Jahren, das zeigen die Rückmeldungen. Die Regierung von Schwaben wird demnach auch am Montag voll arbeitsfähig sein, wie Regierungssprecher Karl-Heinz Meyer BR24 sagte. Meyer geht davon aus, dass "eine Reihe an Mitarbeitern" ins Homeoffice gehen werde. Eine, wie es heißt, "großzügige Homeofficelösung" hat auch der Bezirk Schwaben seinen etwa 700 Mitarbeitern in Aussicht gestellt.

Auch das Landratsamt Augsburg geht von keinen größeren Störungen im Arbeitsablauf aus. Seit der Corona-Pandemie gebe es Regelungen und Ausstattung für Telearbeit, so ein Sprecher. Bei einem der größten Unternehmen in Augsburg, bei MAN Energy Solutions, sieht man dem Streiktag ebenfalls gelassen entgegen. Bei dem Unternehmen mit 4.000 Mitarbeitern gilt seit Ende 2021 eine Gesamtbetriebsvereinbarung für mobiles Arbeiten.

Wo die Busse fahren

Busfahrten im Bereich Lindau und im Westallgäu sind nicht vom angekündigten Warnstreik betroffen, wie es seitens des Verkehrsverbundes bodo hieß. Anders als zunächst angenommen soll nach Auskunft von bodo-Pressesprecher Felix Löffelholz der Busverkehr in Lindau nun doch wie gewohnt laufen. Er sagte auf BR24-Anfrage, dies hätten ihm die Stadtwerke dort und auch das Busunternehmen Regionalbus Augsburg (RBA) mitgeteilt. RBA bedient viele der Land- und Schulbusfahrten im Westallgäu. Dort werde man sich laut Löffelholz nicht am Streik beteiligen.

Im bodo-Gebiet, zu dem auch der Landkreis Lindau gehört, ist ihm zufolge vor allem der ÖPNV im baden-württembergischen Raum betroffen, speziell in Friedrichshafen. Dort wird die Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) bestreikt, eine Tochter der DB Regio AG. Allerdings muss demnach mit Problemen im Bahnverkehr rund um Lindau gerechnet werden.