Supermarktmitarbeiter findet in Toilette 16 Schuss Munition

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes in Obernburg im unterfränkischen Landkreis Miltenberg hat auf der Kundentoilette 16 Schuss scharfe Pistolenmunition gefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Unbekannter versucht, die Patronen des Kalibers neun Millimeter in der Toilettenschüssel zu entsorgen.

Patronen waren zu schwer für die Spülung

"Wegen des Gewichts ließen sie sich aber nicht runterspülen", sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Ermittelt werde nach dem Fund am Freitag in alle Richtungen. Die Patronen seien von einer bekannten Marke. "Wer solche Munition legal kaufen will, braucht einen Munitionserwerbsschein nach dem Waffengesetz." Die Beamten starteten einen Zeugenaufruf.