Supermarktbrand: Post-Kunden sollen sich melden

Verkohlte Mauerreste und verschmorte Einrichtungsgegenstände. Viel mehr ist nicht übrig geblieben von dem am Sonntag niedergebrannten Edeka-Supermarkt in Höchstädt. Auch alle im Markt gelagerten Brief- und Paketsendungen der Deutschen Post und DHL sind dabei verbrannt. Die Post betreibt in dem Markt eine Filiale.

Kunden werden um Mithilfe gebeten

Die Deutsche Post bittet nun alle Kunden, die eine Sendung erwarten oder am Samstag dort abgegeben haben, sich telefonisch zu melden. Mit ihrem Einlieferungsschein bzw. Abholbelegen könne man einen Nachforschungsauftrag anstoßen, heißt es bei dem Unternehmen.

Ursache: vermutlich Brandstiftung

Die Ermittler gehen von einer Schadenshöhe von über sechs Millionen Euro aus – darin eingerechnet auch der Wert der zerstörten Waren. Verletzt wurde niemand. Der Leiter der Dillinger Kriminalpolizei, Michael Lechner, sagte dem BR, es deute einiges darauf hin, dass der Brand gelegt wurde. Dennoch werde in alle Richtungen ermittelt.

Trinkwasser vorsichtshalber abkochen

Weil bei der Brandbekämpfung möglicherweise auch Löschwasser unkontrolliert abgeflossen ist, ruft das Gesundheitsamt des Landkreises Dillingen dazu auf, das Trinkwasser vorsichtshalber abzukochen. Laut Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth betrifft dies vor allem die Haushalte im Stadtgebiet und im Stadtteil Sonderheim. Wasserproben wurden bereits genommen, Ergebnisse liegen noch nicht vor.