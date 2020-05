Supermarktbrand: Polizei geht von Brandstiftung aus

Nur noch verkohlte Mauerreste und Ziegel sind übrig vom Edeka-Markt in Höchstädt im Landkreis Dillingen. Das Geschäft ist am Sonntagfrüh abgebrannt. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von Brandstiftung als Ursache aus. Das bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Nord dem BR.

Brandstiftung könnte Ursache sein

Nach Angaben der Polizeisprecherin wird jedoch weiterhin in alle Richtungen ermittelt. Beamte der Kripo und des Landeskriminalamts seien vor Ort, um der genauen Brandursache nachzugehen. Die Ermittler gehen von einer Schadenshöhe von über sechs Millionen Euro aus – darin eingerechnet auch der Wert der zerstörten Waren. Verletzt wurde niemand.

Supermarkt mit Postfiliale soll wieder aufgebaut werden

Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth versicherte im Gespräch mit dem BR, dass nach Lösungen gesucht wird, um den Supermarkt möglichst schnell wieder aufzubauen. In dem Geschäft befand sich auch die örtliche Postfiliale.

Trinkwasser: Stadt ruft zum Abkochen auf

Bürgermeister Meneth wies erneut darauf hin, dass die Höchstädter Bürger vorsichtshalber ihr Trinkwasser abkochen sollten. Das gilt insbesondere für das Stadtgebiet und den Stadtteil Sonderheim. Bei den Löscharbeiten könnte das Trinkwasser durch Wasser aus einem Bach verunreinigt worden sein. Laut Stadtverwaltung wird die Wasserqualität umfassend geprüft. Eine mögliche Verunreinigung soll umgehend behoben werden.

Feuerwehr verhindert Übergreifen des Brandes

Der Supermarkt war am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Flammen aufgegangen. Als die Feuerwehr gegen 4.30 Uhr eintraf, brannte das Gebäude bereits lichterloh. Rund hundert Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie konnten den Supermarkt zwar nicht mehr retten, aber ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. In der Nachbarschaft des Supermarktes befindet sich unter anderem ein privates Pflege- und Seniorenheim.