Neuer Supermarkt in Pettstadt: Streit um Öffnungszeiten entfacht

Erst vor knapp einer Woche wurde in Pettstadt ein sogenannter Walk-In-Store eröffnet. Mit dem bundesweit ersten Laden dieser Art von Rewe verfügt die Gemeinde im Landkreis Bamberg über ein Geschäft, das ohne Personal betrieben wird – und das eigentlich 24 Stunden täglich, an sieben Tagen in der Woche geöffnet sein sollte. Doch kurz nach Eröffnung wurde bekannt, dass der Laden an Sonntagen geschlossen bleiben müsse. Die Folge: Innerhalb weniger Tage ist ein Streit um die Öffnungszeiten von Kleinst-Supermärkten entstanden.

FDP: "Bundesweit strengste Ladenschlussrechte" entschärfen

Dieser Diskurs hat sich nun bis in die Landespolitik gezogen. Wie der Landtagsabgeordnete Sebastian Körber (FDP) mitteilt, habe die FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag einen Antrag gestellt, wonach digitale Kleinst-Supermärkte auch an Sonn- und Feiertagen öffnen dürften.

Die Politik solle in diesem Fall Chancengeber und Möglichmacher statt Fortschrittsverweigerer sein, so Körber. Mit ihrem Schreiben richtet sich die FDP direkt an die Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern. Diese würde laut FDP durch einige der bundesweit strengsten Ladenschlussrechte die Möglichkeit verhindern, auch an Sonn- und Feiertagen zu öffnen. Die FDP-Fraktion sieht in Kleinst-Supermärkten die Chance, Nahversorgungslücken auf dem Land zu schließen, so Thomas Nagel, Bezirksvorsitzender der FDP in Oberfranken.

Neue Laden-Konzepte auch in Unterfranken und der Oberpfalz

In Bayern hatten zuletzt in mehreren ländlichen Regionen Kleinst-Supermärkte geöffnet. Neben "Tante M", einem Automaten-Supermarkt in Parkstein in der Oberpfalz, öffnete Ende Januar in Unterfranken auch der 24/7 Mini-Supermarkt in Wollbach seine Türen.