Supermarkt in Lappersdorf: (k)ein Kundenansturm zu Ostern

Kurzzeitig großer Andrang bei Ladenöffnung

Zunächst herrscht auch beim Supermarkt von Barbara Unger bei der Ladenöffnung um acht Uhr großer Andrang. Eine Schlange hatte sich vor dem Laden gebildet. "Tatsächlich war der Ansturm erheblich", sagt Ladeninhaberin Barbara Unger und vermutet "weil vielleicht doch der eine oder andere denkt, dass er abends nichts mehr kriegt."

"Ich bin gleich in der früh um acht los", verrät eine Kundin ihre Taktik, "weil ich mir gedacht habe, untertags wird es immer mehr." Eine andere Kundin erklärt: "Ja, es hat einfach nicht anders gepasst. Ich hab zwar schon die meisten Sachen zu Hause, aber die frischeren Sachen möchte man dann doch nochmal relativ zeitnah besorgen."

Supermarktbesitzerin vorbereitet: "Mit Andrang gerechnet"

Was das Infektionsrisiko in ihrem Supermarkt angeht, ist Ladenbesitzerin Barbara Unger wenig besorgt. Mit dem Andrang hat sie gerechnet: "Wir haben das -denke ich- ganz gut im Griff eigentlich, dadurch, dass wir ein großes Volumen im Haus schon mal haben. Wir haben eine gute Lüftungsanlage und wir regeln natürlich den Einlass." Dafür ist ein Zähler am Eingang angebracht, der misst, wie viele Kundinnen und Kunden sich gerade im Laden aufhalten. Die Zahlen werden auf einem Bildschirm am Eingang für alle sichtbar angezeigt. Um den Kundenverkehr zu entzerren, wurden zudem die Öffnungszeiten verlängert.

Kundenkapazitäten nur zum Bruchteil ausgeschöpft

Nach dem großen Trubel zur Ladenöffnung flaut der Andrang relativ bald ab. Es ist zehn Uhr, der Zähler auf dem Flachbildschirm am Eingang zeigt an: gerade kaufen 68 Menschen im Laden ein – erlaubt sind 190. Vom Ansturm kann hier keine Rede mehr sein. Ein älterer Mann schiebt einen Einkaufswagen vor sich her durch einen Gang. "Ich hab mir mehr erwartet, dass es schlimmer ist." Eine besondere Angst, sich jetzt am Gründonnerstag im Supermarkt anzustecken, habe er nicht gespürt: "Ein mulmiges Gefühl habe ich immer."