Die meisten Händler, die ihre Geschäfte nun früher absperrten, täten das daher aus einer ganz anderen Not heraus – wegen des sich stetig verschärfenden Personalmangels. Erste Vorboten dafür seien vielerorts die Frischetheken, die mangels Personals schon zwei Stunden vor Ladenschluss nicht mehr offengehalten werden könnten. "An allen Ecken und Ende fehlen die Mitarbeiter", sagt Ohlmann.

Mitarbeiter des Supermarktes profitieren

Für die wenigen, die es noch gibt, könnte Oswalds Laden in Deggendorf jetzt deutlich attraktiver werden. Denn vor allem die Mitarbeiter profitieren vom früheren Feierabend. Ihre Familie sehe sie jetzt häufiger beim Abendessen, sagt eine Mitarbeiterin dem BR, deren Spätschicht künftig eine Stunde früher beginnt und endet. Für den Marktleiter Oswald hat das auch den Vorteil, dass er zu den Stoßzeiten am Mittag mehr Personal im Laden hat.

Auch in einem weiteren seiner Supermärkte im benachbarten Kirchberg hat er die Öffnungszeiten daher reduziert. Und zumindest in der Region ist er damit nicht allein. Andere privat geführte Edeka-Supermärkte wie in Aldersbach im Landkreis Passau schließen künftig auch früher.