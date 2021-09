"Superhelden-Wochenende": Hof wirbt um Ärzte-Nachwuchs

"Hof braucht Helden": Unter diesem Motto umwirbt die Region junge Medizin-Studierende, damit sie sich nach dem Studium als Ärzte in Stadt oder Landkreis Hof niederlassen. Zusätzlich zu einem Stipendienprogramm des Landkreises für angehende Mediziner beginnt heute beginnt nach der letztjährigen Premiere des "Superhelden-Wochenendes" die zweite Auflage der Veranstaltung.

Hohe Nachfrage bei Medizinstudierenden

Die Nachfrage für die 20 Teilnehmerplätze sei sehr groß gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Hofer Landratsamt. Bis Sonntagabend bekommen die Studentinnen und Studenten bei Workshops Einblicken in den Arbeitsalltag in mehreren Arztpraxen und den Kliniken in Stadt und Landkreis. Außerdem sollen die jungen Leute aus ganz Deutschland bei Theater-, Sport- und Museumsbesuchen auch die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten der Region Hof kennenlernen.

Mehr als 25.000 Euro für angehende Ärzte

Beim ersten "Superhelden-Wochenende" im vergangenen Jahr hatten acht Mediziner teilgenommen. Dabei wurde bereits erfolgreich Interesse geweckt: zwei angehende Ärztinnen sind anschließend zu weiteren Praktika in die Region Hof zurückgekehrt. Um besonders die hausärztliche Versorgung langfristig zu sichern, bietet der Landkreis Hof über die Website "Hof braucht Helden" ein spezielles Stipendienprogramm an. Medizinstudierende erhalten maximal 25.200 Euro, wenn sie im Gegenzug nach dem Studium ihre Ausbildung zum Facharzt für Allgemein- oder innere Medizin in der Region Hof absolvieren.