Superbloom gestartet: Festival mit Hippie-Charme

Nach Kritik im Vorjahr: Bessere Kommunikation versprochen

Der Kritik vom Vorjahr, als Superbloom das erste Mal in München stattfand, hat sich die Festivalchefin gestellt und Verbesserung versprochen. So kritisierten Besucher in den sozialen Medien, es habe lange Schlangen an Essständen gegeben, die Toiletten seien überfüllt gewesen. Wegen eines heftigen Gewitters musste das Programm unterbrochen werden, Bühnen wurden geschlossen. Jetzt sei man gut vorbereitet, so Fruzsina Szép. "Wir kommunizieren mit unseren Besucherinnen und Besucherinnen viel über unsere App."