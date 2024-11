Richtfest für den "Super-Knast" in Passau

Die neue Justizvollzugsanstalt im Passauer Ortsteil Königschalding wird ein Gefängnis der Superlative. 450 Häftlinge sollen auf dem etwa sieben Hektar großen Areal untergebracht werden. Besonderheit: ein eigener Bereich für Abschiebehäftlinge. Wer Sicherheit will, muss dafür auch investieren, sagte Bauminister Christian Bernreiter (CSU) am Rande des Richtfests am Freitag.

Keine Chance den Drohnen

Baubeginn war im Frühjahr 2022. Inzwischen stehen einige der elf Gebäudekomplexe, ebenso die 800 lange und sechs Meter hohe Gefängnismauer. In Sachen Sicherheit würden höchste Standards erfüllt, sagte Anstaltsleiter Marcus Hegele dem BR: "Ich darf natürlich keine Details nennen. Nur ein Beispiel: Die Haftraumfenster werden so gestaltet sein, dass über Drohnen keine Gegenstände in die Zellen gebracht werden können."

Überwachungstechnisch habe man besonderes Augenmerk auf die Torwache gelegt. Für die Strafgefangenen werden zudem aber auch großzügige Sport- und Freizeitanlagen, Großküchen und Arbeitsbereiche gebaut.

Eigener Trakt für Abschiebehäftlinge

Der Komplex soll für 450 Häftlinge ausreichen. Etwa 100 Plätze sind für Abschiebehäftlinge vorgesehen, die unter erleichterten Haftbedingungen eingesperrt sind. Gefängnisleiter Hegele: "Die Einrichtungen in Eichstätt und Hof sind voll belegt. Hier eine dritte Kapazität für Abschiebehäftlinge zu schaffen, ist dringend notwendig."

Der Flüchtlingsrat hatte diesen Bereich zu Baubeginn als "überdimensioniert" kritisiert. Dazu Toni Schuberl, rechtspolitischer Sprecher der Grünen im Landtag: "Wir brauchen Abschiebehaftplätze. Ob wir sie in dieser Dimension brauchen, wird sich zeigen."