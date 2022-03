Super für 1,99 Euro: Tankstellenbesitzer friert die Preise ein

Tankstellenbesitzer: "Es gibt genug Öl"

Wirtschaftliche Überlegungen seien es gewesen, die den Tankstellen-Chef zum Senken der Preise gezwungen hätten. Kellner sagt, er habe den Sprit zu teuer eingekauft und sei ihn dann wegen des hohen Verkaufspreises nicht mehr los geworden. Die Rechnung an den Lieferanten wollte aber bezahlt werden. Und so senkte er den Preis nicht nur ein wenig, sondern gleich auf unter zwei Euro. Weil er nicht weiter zusehen wollte, "wie die Mineralölkonzerne den Markt und die Autofahrer abzocken", sagt Kellner. Trotz des Ukraine-Kriegs werde schließlich nicht weniger Öl gefördert, es gebe genüg Öl auf dem Markt.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den derzeit hohen Energiepreisen lesen Sie hier.

"Wir spenden den Autofahrern billigen Sprit"

Seine Aktion kostet dem Tankstellenbesitzer in Fichtelberg viel Geld. "Wir bieten den Treibstoff unter dem Einkaufspreis an", sagt Kellner. Wieviel er draufzahlen wird, kann er erst Ende des Monats sagen. Dann zieht er Bilanz. "Andere spenden irgendwo hin, wir spenden an unsere Kunden", sagt Kellner.

Der Liter Super oder Super E10 kosten bei ihm auch am Donnertag noch 1,99 Euro. Den Preis für Diesel musste er mittlerweile erhöhen. Am Mittwoch stieg er um zehn Cent auf 2,09 Euro und am Donnerstag um weitere zehn Cent auf 2,19 Euro.

18 Mal pro Tag die Treibstoffpreise ändern

Was die anderen Tankstellenbesitzer zu der Aktion sagen, weiß Armin Kellner nicht. Die müssten laut der Mineralölgesellschaften bis zu 18 Mal am Tag die Treibstoffpreise ändern, meistens nach oben, aber auch wieder nach unten. Das will der Besitzer der Freien Tankstelle in Fichtelberg erstmal nicht mehr mitmachen.

Dass er langfristig von der guten Werbung profitieren werde, als die sich die Rabattaktion für seine Tankstelle entpuppt habe, glaubt Kellner nicht. Er warne seine Kunden auch davor, künftig nur wegen des Preises zu ihm zu fahren. Für jeden Kilometer, den Autofahrer zu einer weiter entfernten Tankstelle zurücklegten, müsste der Preis dort um einen Cent billiger sein. Andernfalls zahlten die Kunden drauf.

Mehr als nur Benzinverkauf

Keller wirbt vielmehr dafür, die jeweils nächste Tankstelle zu unterstützen. Statt der Kirche, gelte es jetzt vielmehr die Tankstelle im Dorf zu lassen. Die biete schließlich mehr als nur Sprit an. Fehle die Tankstelle, würden auch Angebote wie das Aufpumpen von Fahrradreifen oder der Kauf von Zeitungen, Gebäck und Dingen des täglichen Bedarfs vielerorts fehlen.