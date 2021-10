Summer Breeze und Taubertal: Festivals hoffen auf 2022

Normalerweise feiern auf dem Flugplatz in Dinkelsbühl rund 45.000 Musik-Fans vier Tage lang ausgelassen zu lauter Musik. Das "Summer Breeze Open Air" ist eines der größten Heavy-Metal-Festivals in Süddeutschland. Doch statt Bands zu buchen, Bühnen zu organisieren und Tickets zu verkaufen, hat Veranstalter Achim Ostertag in den vergangenen zwei Jahren unermüdlich Hygienekonzepte erstellt. Immer und immer wieder hat er sich auch an den Freistaat Bayern gewandt, um Alternativen und Lösungen für Festival-Veranstalter zu finden. Doch passiert ist lange nichts.

Abzug von Summer Breeze nach Baden-Württemberg abgewendet

Zwischenzeitlich sei auch im Gespräch gewesen, das Festival von Bayern nach Baden-Württemberg abzuziehen, sagt Veranstalter Achim Ostertag. Dort habe es, anders als im Freistaat, regelmäßig Termine mit dem Wirtschafts- oder Sozialministerium gegeben. "Wir wurden ernst genommen, es wurde mit uns diskutiert und das hat hier bisher einfach gefehlt", so Ostertag. Der Umzug von Bayern nach Baden-Württemberg sei nach Bekanntgabe der Lockerungen für die Veranstaltungsbranche nun aber vom Tisch. Die Diskussion mit den Veranstaltern habe lange gefehlt. Jetzt sei er froh, dass es einen Schritt in die richtige Richtung gebe.

"Wir sind quasi mit Dinkelsbühl verheiratet und bleiben daher auch in Dinkelsbühl." Achim Ostertag, Veranstalter

Taubertal-Festival soll 2022 stattfinden

Auch Volker Hirsch, Veranstalter des Taubertal-Festivals in Rothenburg, ist froh, dass es nun wieder eine Perspektive gibt. Anders als Achim Ostertag hätte er das Festival nicht an einen anderen Ort verlegen können. "Bei uns ist ganz klar: Entweder es gibt ein Festival hier an diesem Ort oder nirgends anders", so Hirsch im BR-Interview. Seit 25 Jahren feiern rund 25.000 Musikfans auf einer Wiese im Taubertal mit Blick auf die Burg. Diese besondere Atmosphäre gehöre einfach dazu, so Hirsch. Die treue Fangemeinde hat daher auch mehr als die Hälfte der Tickets für die bislang abgesagten Festivals behalten und wartet ab.

Lockerungen für Veranstaltungsbranche verkündet

Seit Monaten hat die Veranstaltungsbranche darauf gewartet, wieder loslegen zu können. Doch Planungssicherheit konnte ihnen die Politik in den vergangenen zwei Jahren nicht geben. Ab sofort können Veranstalter nun wählen, ob sie die Festivals nur für Geimpfte und Genesene (2G) oder 3G-plus – also zusätzlich noch für Getestete mittels PCR-Test anbieten. Feiern ohne Masken und Abstand sei dann wieder problemlos möglich.

2G oder 3G-plus-Regelung für Summer Breeze Open Air?

Achim Ostertag will zunächst mit dem Modell 2G planen. Bereits im April habe er für sein Hygienekonzept eine Umfrage unter Festivalbesuchern gestartet. Dabei haben sich mehr als 80 Prozent der Musikfans bereit erklärt, sich für das Musikfestival impfen zu lassen. Das sei bereits ein großer Anteil, mit dem er planen könne. Nachher müsse es auch einfach die Zeit zeigen, was im nächsten Jahr erlaubt ist und wie sich die Pandemie entwickele, so Ostertag.

Festival ist Wirtschaftsfaktor für die Region

Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU) hat sich stets für das Summer Breeze-Festival eingesetzt. Schließlich bedeutet das Festival auch einen erheblichen Wirtschaftsfaktor für die Region. "Da kommen ungefähr 50.000 Leute", so Hammer. Die Besucher bleiben ungefähr fünf oder sechs Tage in Dinkelsbühl. Und auch schon davor merkt der Oberbürgermeister den Einfluss des Festivals: Für die Vor- und Nachbereitung des Events reisen Tausende an und Metal-Fans sind auch außerhalb der Festival-Zeit zu sehen, um ihren Freunden die Spielstätte zu zeigen. "Das ist natürlich ein immenser Werbeträger", so Hammer.