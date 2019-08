Summer Breeze: 40.000 Fans in Dinkelsbühl erwartet

Rund um den Dinkelsbühler Stadtteil Sinbronn wird sich ab heute (13.08.) die Verkehrslage verschärfen. Die Anreise für das Festival Summer Breeze beginnt. Morgen startet das Metal-Event, zu dem rund 40.000 Fans aus ganz Deutschland erwartet werden.

Lange Staus wie jedes Jahr erwartet

Das Summer Breeze gilt als das zweitgrößte Metal-Festival Deutschlands. Vor allem zu den Hauptanreise-Zeiten zwischen 8 und 16 Uhr könnte es rund um die A7 Ausfahrt Dinkelsbühl dicht werden. Das gilt auch für die Anfahrtsstrecken über die B25 und die Staatstraße 2218.

Für das große Metal-Event wurde das Sicherheitskonzept in den vergangenen Jahren immer wieder überarbeitet und angepasst. Und auch was das Wetter anbelangt, haben die Veranstalter ein eigenes Sicherungskonzept mit einem eigens engagierten Meteorologen. So könne man bei möglichen Gefahren rechtzeitig reagieren und verschiedene Sicherheitsstufen auslösen. Das gehe vom einfachen Hinweis auf ein bevorstehendes Gewitter bis hin zur Platzräumung.

Dinkelsbühl auf Headbanger eingestellt

Trotz seiner Größe gilt Summer Breeze als ein sehr familiäres Event. Gern nutzen die Gäste nämlich die Angebote der Stadt Dinkelsbühl. Handel und Dienstleister sind vorbereitet und haben sich mit speziellen Festivalprodukten eingedeckt. Die Bäder öffnen früher, denn bei schönem Wetter werden pro Tag rund 1.000 Summer-Breeze-Schwimmer erwartet. Apotheken bieten 20 Prozent Rabatt, und sogar die Autowerkstätten sind vorbereitet, weil sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass so mancher Autoschlüssel bei all dem Rocken verloren gehen kann.

Das Summer Breeze findet seit 2006 statt. In diesem Jahr treten an den vier Festivaltagen bis Samstag (17.08.) 133 Bands auf. Highlights der Veranstaltung sind die Auftritte von Parkwa Drive, Avantasia, In Flames, King Diamond und Airbourne.