Rasierer im Rucksack: Großeinsatz am Nürnberger Bahnhof

Ein summender Rucksack hat am Nürnberger Hauptbahnhof einen größeren Einsatz ausgelöst. Wie die Bundespolizei mitteilt, wurden die Beamten am Dienstagmittag von Mitarbeitern der Bahn alarmiert, weil in der sogenannten DB-Lounge, dem Wartebereich für Reisende erster Klasse, längere Zeit ein herrenloser Rucksack stand, in dem es summte.

Summender Rucksack: Polizei fordert Spezialkräfte an

Die Bundespolizisten stuften den Rucksack als potentielle Gefahrenquelle ein und forderten Spezialkräfte an. Der westliche Bahnhofsbereich wurde aus Sicherheitsgründen abgesperrt und geräumt, ebenso die Zufahrt zur Celtisunterführung sowie die Eilgutstraße. Außerdem musste der Zugverkehr auf den bahnhofsnahen Gleisen eingestellt werden.

Senior will Rucksack aus Wartebereich am Nürnberger Bahnhof holen

Etwa eine Stunde nach der ersten Alarmierung sprach ein 85-Jähriger die Absperrkräfte an und bat, ihn passieren zu lassen, da er seinen Rucksack aus der Lounge holen wolle. Da der Mann den Rucksack genau beschrieb, konnte er schnell als Eigentümer identifiziert werden. Daraufhin konnten auch die Absperrungen wieder aufgehoben werden.

Trockenrasierer bringt Rucksack zum Summen

Bei der Durchsuchung des Rucksacks stießen die Beamten auch auf die Ursache des Summens: Es handelte sich hierbei um den vibrierenden Trockenrasierapparat des Seniors. An dem Einsatz waren insgesamt 50 Einsatzkräfte der Bundespolizei, des Polizeipräsidiums Mittelfranken, der Berufsfeuerwehr Nürnberg sowie der Rettungsdienste beteiligt.

15 Geschäfte müssen wegen herrenlosem Rucksack schließen

Wegen der Absperrungen mussten 15 Geschäfte im Hauptbahnhof Nürnberg für einen Zeitraum von mehr als einer Stunde schließen, Züge verspäteten sich und der Straßenverkehr rund um den Hauptbahnhof wurde erheblich behindert. Die Bundespolizei warnt daher: Wer leichtfertig solche Polizeieinsätze verursache, der könne für die entstandenen Kosten in Regress genommen werden.

Hohe Kosten für Verursacher von Polizeieinsätzen

Dabei könnten schnell hohe Beträge entstehen. Neben den Kosten für den Einsatz könnten auf den Verursacher eventuell auch zivilrechtliche Forderungen etwaiger Geschädigter zukommen. Ob auch der 85-Jährige für sein Verhalten bezahlen muss, werde noch geprüft, so die Polizei.