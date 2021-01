Sulzbach-Rosenberg will "Hans-Watzlik-Straße" umbenennen

Der Stadtrat von Sulzbach-Rosenberg diskutiert am Nachmittag (16 Uhr) über die Umbenennung der Hans-Watzlik-Straße. Die Fraktion SURO2030 hatte im Dezember einen Antrag dazu gestellt. Demnach widerspreche die Benennung einer Straße nach dem Schriftsteller im Nationalsozialismus den Werten der Toleranz, Weltoffenheit und der Herzlichkeit und damit den Werten der Stadt Sulzbach-Rosenberg.

Amtsleiter der Sudetendeutschen Partei und NSDAP-Mitglied

Watzlik war Amtsleiter der Sudetendeutschen Partei, NSDAP-Mitglied und publizierte im "Völkischen Beobachter". Außerdem verfasste er laut dem Antrag der Fraktion ein Lobgedicht auf Adolf Hitler und habe eine anti-böhmische und anti-jüdische Haltung gehabt. Zumindest in publizistischer Form sei er deshalb in die Verbrechen des NS-Regimes verstrickt gewesen, so die Stadträte.

Dutzende Straßen nach Watzlik benannt

Im Jahr 2012 waren noch 41 Straßen in Bayern nach Hans Watzlik benannt, das geht aus einem Aufsatz des Regensburger Slawistik-Professors Walter Koschmal aus dem Jahr 2012 hervor.

Diskussionen über Straßenumbenennungen auch in Regensburg

Auch in Regensburg wird seit dem Jahr 2016 diskutiert, ob es zu Straßenumbenennungen kommt aufgrund von Namensgebern, die in Verbindung zum NS-Regime oder antidemokratischen Werten standen. Im vergangenen Jahr hat der Bildungsausschuss ein Konzept beschlossen, mit einer kritischen Analyse und Einordnung der entsprechenden Personen. Experten der Hochschulen sollen dazu beitragen.

In den vergangenen Jahren sind in Regensburg schon wiederholt Straßen und Schulen umbenannt worden, weil die Namens-Patrone dem Nazi-Regime nahestanden. Betroffen waren zum Beispiel der Schriftsteller Florian Seidl, der Theologe und Gründervater der Universität Regensburg, Josef Engert, und der frühere Regensburger Bürgermeister Hans Herrmann.