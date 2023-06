Suizid-Prävention: Hilfsprojekt trotz Auszeichnung auf der Kippe

Der Bayerische Landtag zeichnet das Projekt "U25 Nürnberg", das suizidgefährdeten jungen Menschen hilft, mit dem Bürgerpreis aus. 10.000 Euro beträgt das Preisgeld. "Der Preis ist eine Ehre. Wir sind sehr stolz und dankbar, diese Anerkennung für die Arbeit unserer Ehrenamtlichen zu erhalten", sagt Lara Seeger, Teamleiterin bei "U25 Nürnberg".

Finanzierung des Hilfsprojekts ungewiss

Gleichzeitig ist die Zukunft des Hilfsprojekts ungewiss. Derzeit sei die Arbeit finanziell bis Ende 2024 gesichert. "Wie es danach weitergeht, ist leider noch unklar", so Seeger. Dabei sei der Bedarf groß. Schon jetzt können Anfragen von hilfesuchenden Jugendlichen nicht jederzeit angenommen werden, berichtet die Teamleiterin.

Das Besondere: Hilfesuchende im Kontakt mit Gleichaltrigen

Junge Menschen, die an Suizid denken, können über die Internetseite des Projekts "U25" anonym und kostenlos per verschlüsselter E-Mail mit Gleichaltrigen in Kontakt treten. Die jungen Begleiterinnen und Begleiter sind für die Suizid-Prävention speziell geschult und werden von Mitarbeitern der Caritas unterstützt. Der Verband hat das bundesweite Angebot ins Leben gerufen.

Gefühl der Ausweglosigkeit

Häufig öffnen sich junge Menschen leichter gegenüber Gleichaltrigen, betont Seeger. "Oft sind wir die ersten, die von Problemen erfahren", so die Teamleiterin. Es sind Schwierigkeiten in der Familie, in der Schule. Mobbing ist ein Thema genauso wie sexuelle Identität und psychische oder körperliche Erkrankungen. "Es geht um eine hohe Belastung, um Krisen und ein Gefühl der Ausweglosigkeit", sagt Seeger. Das Projekt "U25" ist für junge Menschen eine erste Anlaufstelle.

Weitere Beratungsangebote

Haben Sie Suizidgedanken oder haben Sie diese bei einem Bekannten festgestellt? Hilfe bietet auch die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhalten Sie rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter telefonseelsorge.de.