Süßkartoffel wird in Schwaben heimisch

Ulrich und Michael Hagenbusch betreiben eine Gärtnerei in Augsburg-Inningen. Ihr Hauptgeschäft ist der Gemüse-Anbau. Eine Sorte haben sie besonders liebgewonnen: die Süßkartoffel. "Wir verwenden sie sehr gerne in einem Ofengemüse. Überall, wo Zucchini und Paprika sind, hat sie ihren Platz, weil die Süßkartoffel vom Garzeitpunkt ganz gut dazu passt”, so Ulrich Hagenbusch. Nicht nur die Hagenbuschs essen die Süßkartoffel gerne, auch die Kundschaft. Die Süßkartoffel aus dem Augsburger Acker kommt auch bei Verbrauchern gut an. Die beiden Gärtner verkaufen ihr Gemüse auf regionalen Märkten.

Wärme für die Süßkartoffel

Knollenartig oder länglich kommen sie aus dem Boden. Die Augsburger Süßkartoffeln wachsen - ähnlich wie Spargel - in einem Damm unter einer schwarzen Maisstärke-Folie. Die sorgt für höhere Temperaturen in der Erde. Die Folie verrottet laut Hagenbusch irgendwann von selbst. Dieses Jahr sind die Gärtner-Brüder mit der Größe der geernteten Süßkartoffeln sehr zufrieden. Das Wetter hat gepasst, sagen die beiden, während sie kurzärmlig am Acker stehen. Der Süßkartoffel war es nicht zu feucht und nicht zu kalt.

Experimentierfreudige Gärtner

Die Süßkartoffel überhaupt anzubauen war eine richtig tolle Idee, findet Ulrich Hagenbusch. Den Tipp dafür bekamen die Gärtner von ihrem Saatguthändler, der den Hagenbuschs eine robuste Sorte versprochen hat. Der Anbau hat geklappt. “Wir versuchen in der Gärtnerei immer wieder neue Kulturen für uns zu erschließen”, so Ulrich Hagenbusch. Auch Artischocken wachsen auf ihrem Acker gut. “Jetzt liegt aber die Süßkartoffel im Trend”, freut sich Hagenbusch.

Bald Feigen und Oliven aus Schwaben?

Die Gemüsegärtner aus Augsburg-Innen können sich vorstellen, dass sie in Zukunft vielleicht noch viele andere spannende Gemüsesorten und Früchte anbauen können, da es gefühlt immer wärmer werde, so Ulrich Hagenbusch. “Man merkt, dass viele Überwinterungpflanzen wie Feigen mittlerweile gar nicht mehr zwingend ins Haus müssen”, erklärt Hagenbusch. “Vielleicht können wir irgendwann mal hier sogar Oliven anbauen."