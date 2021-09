Süßes oder Saures bei Verkehrskontrolle in Augsburg

"Süßes oder Saures" ist eigentlich eine Halloween-Tradition Ende Oktober, in Augsburg galt dieses Motto allerdings am Mittwochmorgen für Autofahrerinnen und -fahrer. Waren sie zu schnell unterwegs, wurden sie vor der Fröbel-Grundschule kontrolliert – und zur Rechenschaft gezogen, nämlich von der Augsburger Verkehrspolizei und den Schülerinnen und Schülern.

Zitronen für Geschwindigkeiten über dreißig

Ausgestattet mit Gummibärchen, Zitronen und einer Laserpistole hatten sich die Viertklässler zusammen mit der Verkehrspolizei am Straßenrand in der Dreißiger-Zone postiert. Die erfassten Geschwindigkeiten der Autos haben Konsequenzen: Wer sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit hält, wird belohnt – wer zu schnell fährt, wird bestraft. Nicht mit einem Bußgeld, sondern mit dem Biss in eine Zitrone.

Die meisten Autofahrerinnen und -fahrer lassen die Strafe geduldig über sich ergehen. "Ich war ja auch nur 1 km/h zu schnell, das ist okay", sagt ein Autofahrer und eine junge Frau verspricht: "Ich werde mich künftig dran halten, das vergesse ich so schnell nicht." Dreißiger-Zonen werden häufig rund um Schulen oder Kitas eingerichtet, um Kinder zu schützen.

Kontrollen mit Kindern haben einen nachhaltigen Effekt

Für die Verkehrspolizei hat die Mithilfe der Schülerinnen und Schüler einen besonderen Effekt: "Da sind die Leute viel einsichtiger und kommen ins Überlegen", berichtet Polizeihauptkommissarin Angelika Czerny, "und nachhaltig ist es auch, weil das länger im Gedächtnis bleibt."

Ein gutes Dutzend Zitronen geht weg an diesem Morgen. Fahrerinnen und Fahrer, die sich an die vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer halten, erhalten zur Belohnung Gummibärchen und Fanartikel des FC Augsburg.