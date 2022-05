Süß und saftig – Erdbeerernte in Franken hat begonnen

Seit sechs Uhr morgens wird fleißig geerntet auf dem Erdbeerfeld im mittelfränkischen Münchaurach. Insgesamt zehn Personen pflücken für den Obst-und Gemüsehof Kreß im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Sebastian Wittwer hat heute seinen ersten Arbeitstag als Erdbeerpflücker. Der Student aus Herzogenaurach bessert sich mit dem Job die Semesterkasse auf.

"Ich hätte zwar auch sofort einen Job in der Gastro bekommen, aber ich wollte lieber etwas in der freien Natur machen. Mal sehen, ob mein Rücken mitmacht." Sebastian Wittwer, Student und Erntehelfer

Gepflückt werden Erdbeeren nur am Vormittag

Pflücken will auch ein wenig gelernt sein. Behutsam muss Sebastian vorgehen, damit die Früchte keine Druckstellen abbekommen. Deswegen wird auch nur am Vormittag geerntet, nachmittags können die Früchte zu warm und weich werden. Zudem muss das grüne Hütchen dranbleiben beim Ernten, damit die Erdbeeren in der Schale "unversehrt" für etwa fünf Euro im Hofladen verkauft werden können. Sebastian Wittwer mag die Arbeit. Rund vier Kisten schafft er in der Stunde. Für den ersten Tag eine reife Leistung.

Erdbeeren aus Freilandkulturen schon reif – gute Ernte erwartet

Seit Anfang dieser Woche wird in vielen Regionen Frankens bereits geerntet, Erdbeeren aus verfrühten Freilandkulturen. Die Saison startet somit rund zwei Wochen früher als im Vorjahr, dem überaus warmen Mai sei Dank. Die Haupternte in den fränkischen Anbaugebieten wird dann erst zum Monatsende einsetzen, so der Fränkische Obstbauern e.V. Während die Ernte 2021 aufgrund häufigen Dauerregens viele Ausfälle verbuchte, gehe man für dieses Jahr von einer besseren Erdbeersaison aus.

Wachsen unterm Sonnentunnel

In Münchaurach baut Landwirt Martin Kreß auf 7.000 Quadratmetern Erdbeeren an. Drei verschiedene Sorten: Asia, Rumba und Clerry. Die Asia wird am größten. Seit einigen Tagen sind vor allem die Früchte reif, die unter einem sogenannten Sonnentunnel wachsen. Die Erdbeeren sind unter der Folie vor Regen geschützt, außerdem staut sich im Tunnel die Wärme, wodurch die Erdbeeren etwas schneller gedeihen. Trotz der "Überdachung" bekommen sie aber pure Sonne ab. Deshalb, so Martin Kreß, würden die Erdbeeren genauso süß und saftig schmecken wie die Freilandkulturen.

"Das wird eine gute Erdbeersaison. Der Mai ist sehr warm, der April war zu kalt!" Martin Kreß, Landwirt

Suche nach Personal

Die Suche nach geeignetem Personal gestalte sich von Jahr zu Jahr schwieriger, so der Erdbeerbauer. Für diese Saison aber sei man gut aufgestellt auf den Erdbeerfeldern in Münchaurach. Die Saisonarbeiter kämen überwiegend aus Rumänien, aber auch Studenten, wie Sebastian Wittwer, helfen mit. Neu im Team ist seit Kurzem auch eine junge Frau aus der Ukraine. Sie wohnt im Nachbardorf und ist froh, eine Tätigkeit gleich in der Nähe gefunden zu haben. Auch die Verständigung klappt gut. Einige rumänische Erntehelfer sprechen Ukrainisch und übersetzen aus dem Deutschen. Die Erdbeerernte in Münchaurach ist somit sozusagen eine internationale Koproduktion.