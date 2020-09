Südzucker Plattling startet Rübenkampagne

Die Zuckerfabrik Südzucker in Plattling im Kreis Deggendorf startet ab Montag in die Produktionssaison. Heute werden die ersten Rüben angeliefert, am Dienstag beginnt die Verarbeitung. Südzucker rechnet damit, dass die Rübenkampagne auch in dieser Erntesaison wieder bis Mitte Januar dauert.

Etwas weniger Anbaufläche

Laut dem Verband Süddeutscher Zuckerrübenanbauer werden in Niederbayern auf rund 22.000 Hektar Fläche Zuckerrüben kultiviert. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anbaufläche leicht verringert. Das ist laut dem Verbands-Geschäftsführer Rudolf Apfelbeck eine Folge des Strukturwandels in der Landwirtschaft.

Durchschnittliche Ernte erwartet

Obwohl durch die Trockenheit im Frühling die Saat teils verspätet aufgegangen ist, können die Rübenanbauer in diesem Jahr mit einer durchschnittlichen Ernte rechnen. Der Anbauerverband rechnet im Schnitt mit einem Ertrag von knapp 90 Tonnen Rüben pro Hektar. Der Zuckergehalt sei im Moment noch leicht unter dem erwünschten Wert von mindestens 18 Prozent. Die sonnigen Herbsttage aber täten den Rübenkulturen gut, auch wenn es bereits wieder ein wenig zu trocken sei, so Apfelbeck.

30 Euro für eine Tonne Rüben

Die Rübenerzeuger bekommen in diesem Jahr einen Basispreis von 30 Euro je Tonne für die sogenannte Standardrübe mit 18 Prozent Zuckergehalt ausgezahlt. Je nach Zuckergehalt erhöht oder verringert sich der Preis. Außerdem müssen Landwirte niedrigere Erlöse hinnehmen, sobald ihre vorher mit dem Verarbeiter vereinbarte Liefermenge überschritten ist.

Ernte verschmutzt Straßen

Der Verband Süddeutscher Zuckerrübenanbauer weist darauf hin, dass Straßen entlang der Felder jetzt zur Erntezeit wieder mit Erde verschmutzt sein können. Das trockene Wetter sei aber für die Ernte optimal: Die Rüben sind so kaum mit Erde verschmutzt.