Südzucker plant Restrukturierung - Fabrik-Schließungen möglich

Der Vorstand der Südzucker AG hat in seiner Sitzung am Dienstag seinen Restrukturierungsplan für das Segment Zucker konkretisiert und schließt auch Werkschließungen nicht mehr aus. Das geht aus einer am Dienstagnachmittag veröffentlichten Presseerklärung hervor. Der Restrukturierungsplan soll in der Aufsichtsratssitzung am Mittwoch vorgestellt werden.

Schwieriges globales und europäisches Marktumfeld

Hintergrund ist eine Überprüfung der Strategie des Segments Zucker angesichts des anhaltend schwierigen globalen und europäischen Marktumfelds, das maßgeblich von einem historisch niedrigen Preisniveau innerhalb der EU geprägt ist. Mit dem Restrukturierungsplan verfolge der Vorstand der Südzucker AG das Ziel, die Auswirkungen der starken Preisschwankungen an den globalen Zuckermärkten und in der EU auf das Segment Zucker zu verringern und damit den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens nachhaltig zu sichern und zu stärken.

Kostensenkungsmaßnahmen werden in Betracht gezogen

In Betracht gezogen werden in Deutschland und weiteren europäischen Ländern den Angaben zufolge neben weiteren allgemeinen Kostensenkungsmaßnahmen in den Verwaltungen auch Kapazitätsanpassungen, die auch zu Werksschließungen mit einer Reduktion des Zuckerproduktionsvolumens von bis zu rund 700.000 Tonnen im Jahr führen können. Ziel sei es, die Kapazitäten stärker am Bedarf des europäischen Marktes auszurichten. Der gesamte Kosteneinsparungseffekt könne sich auf bis zu rund 100 Millionen Euro im Jahr belaufen.

Aufsichtsrat muss Restrukturierung zustimmen

Die Durchführung der vom Vorstand geplanten Restrukturierung bedürfe der Zustimmung des Aufsichtsrats. Beschlüsse würden nach weiteren Beratungen mit dem Aufsichtsrat in den nächsten Wochen angestrebt. Zu möglicherweise betroffenen Standorten könne man derzeit noch nichts sagen, erklärte Südzucker-Pressesprecher Dominik Risser auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. In Bayern betreibt das Unternehmen große Zuckerfabriken in Plattling, Rain am Lech und Ochsenfurt.