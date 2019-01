Südzucker-Neuordnung: Keine Aussagen zu Werk in Ochsenfurt

Risser zufolge werde aufgrund des Preisverfalls die Zuckerkapazität angepasst. Die Südzucker AG mit Sitz in Mannheim will künftig bis zu 700.000 Tonnen weniger Zucker pro Jahr produzieren. Nachdem die Menge festgelegt worden ist, wird nun im nächsten Schritt entschieden, welche Standorte geschlossen werden, beziehungsweise erhalten bleiben. Hierbei sind alle Südzucker-Werke in Europa miteinbezogen. Im Augenblick könnten noch keine genauen Aussagen gemacht werden.

Südzucker: Noch steht nicht fest, welche Standorte geschlossen werden

"Alle deutschen Standorte stehen unter Druck", sagte Risser dem Bayerischen Rundfunk. Er könne noch keine Entwarnung für einzelne Werke oder für Landwirte in den Zuckeranbaugebieten geben. Sollte feststehen, welche Werke die Südzucker AG schließt, wird die Öffentlichkeit wieder informiert, so Risser.