Südwesttangente wegen Fahrbahnsanierung teilweise gesperrt.

Bis zum 12. April wird auf einem Teilstück der Nürnberger Südwesttangente der Fahrbahnbelag erneuert. Derzeit wird die Baustelle bereits eingerichtet. Der Nürnberger Servicebetrieb Öffentlicher Raum rechnet bereits mit Verkehrsbehinderungen, auch wenn noch alle Fahrtrichtungen genutzt werden können.

Auffahrt und Rampe gesperrt

Ab Freitag (29.03.19) finden dann die eigentlichen Arbeiten statt: Dabei wird die alte Asphaltdecke abgefräst und ein neuer Belag aufgebracht. Deswegen wird die Auffahrt in Richtung Feucht an der Anschlussstelle Nürnberg-Schweinau gesperrt. Ebenfalls saniert wird die Verbindungsrampe von der Südwesttangente zum Frankenschnellweg in Richtung Eibach. Deswegen ist auch sie gesperrt. Der Verkehr wird über die Nopitschstraße und den Frankenschnellweg beziehungsweise über die Hafenstraße umgeleitet.

Arbeiten am 12. April beendet

Vom 10. bis zum 12. April soll die Baustelle wieder zurückgebaut werden. Dann werden wieder alle Fahrtrichtungen freigegeben, auch wenn es weiterhin zu Einschränkungen des Verkehrs kommen wird, so der SÖR.