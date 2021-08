Südwesttangente bei Fürth: Staugefahr in Richtung Würzburg

Die Sanierungsarbeiten an der Rednitztalbrücke sorgen ab heute (06.08.21) noch einmal für Behinderungen auf der Südwesttangente bei Fürth: Wegen Asphaltierungsarbeiten ist dort der Bereich zwischen den Anschlussstellen Fürth/Süd und Zirndorf in Fahrtrichtung Würzburg/Neustadt an der Aisch gesperrt, teilt die Stadt Fürth mit.

Ab Dienstag: Arbeiten in Richtung Nürnberg

Demnach soll die Sperrung bis Montagabend (09.08.21) andauern. Ab Dienstag (10.08.21) sollen die Erneuerungsarbeiten an der Brücke in Fahrtrichtung Nürnberg fortgesetzt werden. Die Sanierungsarbeiten an der Brücke laufen bereits seit April. Mit der aktuellen Sperrung startet der Stadt zufolge der dritte und letzte Bauabschnitt. Insgesamt sollen die Baumaßnahmen bis Mitte November abgeschlossen sein.

Marode Brücke und Asphaltarbeiten

Wie es aus dem Fürther Rathaus heißt, müssen an der Brücke marode Entwässerungsleitungen sowie Dehnungsfugen zwischen der Brückenkonstruktion und der Fahrbahn grundlegend erneuert werden. Im Zuge dessen werde auch die Fahrbahndecke saniert.