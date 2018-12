Südostlink: Stromtrasse soll von Hof nach Pfreimd führen

Die umstrittene Gleichstromleitung Südostlink soll nach Willen der Planer auf dem östlichsten der bisher vorgesehenen Korridore verlaufen. Die Stromleitung würde damit von Hof durch die Landkreise Tirschenreuth und Neustadt/Waldnaab nach Pfreimd im Landkreis Schwandorf führen. Diese Pläne hat Netzbetreiber Tennet am Mittwoch bei einem Treffen mit Kommunalpolitikern präsentiert. Bisher waren für den Trassenabschnitt mehrere Korridore im Gespräch. (Hier finden Sie die Vorschlagskorridore)

Mit Plänen unzufrieden

Der Korridor ist noch immer gut 1.000 Meter breit. Die Trasse, auf der einmal Stromkabel unter der Erde verlegt werden sollen, soll letztlich nur rund 15 Meter breit sein. Die Landräte von Hof, Oliver Bär (CSU), und Tirschenreuth, Wolfgang Lippert (FW), zeigten sich im BR-Interview unzufrieden mit den Plänen. Beide kritisierten, der Netzbetreiber habe zu wenig auf Möglichkeiten Rücksicht genommen, wie sich die Leitung schonender verlegen ließe. Etwa durch eine Bündelung mit dem bestehenden Ostbayernring oder anderen Leitungen. Bär kritisierte zudem, Tennet habe technische Möglichkeiten zu wenig berücksichtigt, die einen schmaleren Trassenstreifen zulassen würden.

Zwei anstatt vier Kabel

Landrat Oliver Bär fordert, dass Tennet die Planungen für die umstrittenene Gleichstromtrasse Südostlink kurzzeitig unterbricht – Tennet sollte das Ergebnis von eigenen Untersuchungen abwarten, das wohl im Frühjahr vorliegt - bei Tennet laufen aktuell Untersuchungen, dass bei dem Einsatz der sogenannten 525-kv-Technik nicht mehr vier, sondern eventuell nur noch zwei Kabel nötig seien. So könnte sich der Platzbedarf für die Stromtrasse wohl um die Hälfte reduzieren.

"Vor allem käme mit dieser Variante auch die Möglichkeit einer Verlegung entlang der Bundesfernstraßen leichter in Betracht." Oliver Bär

Tennet verteidigte die Pläne

Aus Sicht des Netzbetreibers sind die Raumwiderstände bei der östlichen Variante des Südostlinks geringer. Es gebe dort etwa weniger große Waldgebiete, die die Trasse durchschneiden müsste, so ein Sprecher. Den weiteren Verlauf bis in den Raum Landshut will der Netzbetreiber Anfang kommenden Jahres präsentieren. Die endgültige, etwa 15 Meter schmale Trasse für die Strom-Erdkabel wird erst nach weiteren Planungsschritten in Abstimmung mit Öffentlichkeit und Bundesnetzagentur in voraussichtlich zwei, drei Jahren feststehen.

Am Mittwochabend informiert Tennet in Schwandorf Bürgermeister, aber auch Bürgerinitiativen und Naturschutzverbände. Solche "planungsbegleitende Foren" finden dann noch am Freitag (14.12.) in Hof sowie kommende Woche in Bayreuth, Wunsiedel, Tirschenreuth und Weiden statt. Diese Info-Veranstaltungen sind grundsätzlich auch nicht-öffentlich.

Noch 2018 Raumordnungsverfahren einreichen

In Hof hat bereits ein breites Bündnis aus Trassen-Gegnern für Freitagnachmittag eine Demo angekündigt. Nach diesen planungsbegleitenden Foren will der Netzbetreiber dann "noch 2018" bei der Bundesnetzagentur den formellen Antrag für das Raumordnungsverfahren für den Südostlink einreichen. Bevor dann die Behörde die offiziellen Erörterungstermine durchführt, will Tennet noch mit zahlreichen Info-Märkten entlang der geplanten Trasse alle Bürger informieren.