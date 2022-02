Südostlink: Niederaichbach und Brennberg ziehen vor Gericht

Vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig werden heute die Klagen der Gemeinden Niederaichbach im Landkreis Landshut und Brennberg im Landkreis Regensburg gegen Veränderungssperren in Zusammenhang mit der geplanten Stromtrasse Südostlink verhandelt. Gleichzeitig wird auch noch die Klage eines Privatmannes verhandelt.

Streit um Abschnitt Schwandorf-Landshut

Der von der Bundesnetzagentur mit Entscheidung vom 14. Februar 2020 festgelegte Trassenkorridor für den sogenannten Abschnitt D vom Raum Schwandorf bis zum Netzverknüpfungspunkt Isar bei Landshut führt unter anderem über das Gebiet der beiden klagenden Gemeinden. Die klagenden Kommunen und der dritte Kläger, ein Landwirt in einem anderen Ort, sind Eigentümer von im Trassenkorridor gelegenen Grundstücken.

Grundstücke sollen frei bleiben

Zur Sicherung der nun anstehenden Planfeststellung hat die Bundesnetzagentur mehrere sogenannte Veränderungssperren erlassen. Die betreffenden Grundstücke werden jeweils von möglichen Trassenvarianten in Anspruch genommen und sollen deswegen einstweilen von einer Bebauung oder sonstigen Veränderung freigehalten werden. Dagegen wehren sich die drei Kläger.

Eigentümer haben andere Pläne

Die Gemeinde Brennberg will auf den von der Veränderungssperre erfassten Grundstücken eine Trinkwassergewinnungsanlage mit Wasserschutzgebiet einrichten. Niederaichbach will ein kommunales Grundstück für ökologische Ausgleichsmaßnahmen für ein geplantes Bauvorhaben nutzen. Der Privatkläger will auf einem seiner Grundstücke eine Hähnchenmastanlage errichten.

Mündliche Verhandlung in Leipzig

Alle drei Kläger haben während des Klageverfahrens bei der Bundesnetzagentur erfolglos die Aufhebung der Veränderungssperren beantragt. Gegen die ablehnenden Bescheide haben sie Klage beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt. Diese Klagen werden jetzt in Leipzig mündlich verhandelt.