Südostlink: Niederaichbach schließt sich weiterer Klage an

Die Gemeinde Niederaichbach im Landkreis Landshut will sich einer Klage gegen das Planfeststellungsverfahren der Stromtrasse Südostlink anschließen. Bürgermeister Josef Klaus (CSU/Freie Wählerschaft) sagte am Mittwoch, es habe sich abgezeichnet, dass die ursprüngliche gemeinsame Klage mit dem Landkreis Wunsiedel und weiteren Partnern gegen die Bundesfachplanung "nicht durchdringen werde". Die Chancen einer Klage gegen das Planfeststellungsverfahren stünden zwar weiterhin auch nicht gut, allerdings sei hier ein Erfolg nicht ausgeschlossen.

Endpunkt Südostlink: Niederaichbach massiv betroffen?

Als Endpunkt des Südostlinks, so Klaus, wäre Niederaichbach massiv von den Auswirkungen betroffen. Ein Streitthema ist die geplante Erhöhung der Übertragungskapazität von zwei auf vier Gigawatt. Der dafür notwendige Bau von neuen Leitungen sorge für Unruhe in der Bevölkerung und großen Unmut in der Region. Die Infrastruktur für zwei Gigawatt sei angesichts der Kernkraftwerke im Gemeindegebiet vorhanden. Eines der Kraftwerke wurde bereits abgeschaltet, ein weiteres produziert noch bis Ende nächsten Jahres Strom.

Projekt nehme neue Dimensionen an

Die geplante Dimension des Vorhabens bringe das Fass nun zum Überlaufen. Es handele sich bei dem Projekt um einen "Extremausbau, der letztendlich nur den europäischen Stromhandel befördert". Natürlich sei jedes Infrastrukturprojekt ein Problem für die Bevölkerung. "Aber diese Überdimensionierung ist nicht in Ordnung und das müsste gerechter und auf mehrere Schultern verteilt werden", erklärte Klaus.