Südostlink: Naturschützer sorgen sich um Brennberger Trinkwasser

Mit einer Flurbegehung durch das Himmeltal bei Brennberg im Kreis Regensburg haben Lokalpolitiker und Bund Naturschutz am Vormittag für den Erhalt von Landschaft und Artenvielfalt geworben. Die Kulturlandschaft sei besonders durch die geplante Stromtrasse Südostlink gefährdet, sagte Brennbergs Bürgermeisterin Irmgard Sauerer (FW).

"Hotspot der Artenvielfalt"

In Brennberg seien die Voraussetzungen für den Erhalt der Artenvielfalt eigentlich günstig, so Sauerer. Das liege am hohen Grünlandanteil sowie an der gut strukturierten Landschaft mit mehreren Bio-Landwirtschaftsbetrieben. Brennberg sei deshalb ein "Hotspot der Artenvielfalt", sagte die Bürgermeisterin bei der Flurbegehung.

Dem stehe aber die Planung zur Stromtrasse entgegen. "Wir können es nicht fassen, dass man in diesem Bereich diese Planung gemacht hat, hier mit den Gegebenheiten einer tollen, intakten Naturlandschaft. Das bedroht uns sehr", so Sauerer.

Zwei neue Brunnen gebohrt

Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bund Naturschutz, sieht neben der Landschaft auch die örtliche Wasserversorgung in Brennberg bedroht. Denn dazu wolle die Gemeinde Brennberg neben einem bestehenden Brunnen eigentlich zwei weitere in Betrieb nehmen, so Mergner.

Die beiden Brunnen seien bereits gebohrt. Allerdings soll genau dort die geplante Stromtrasse verlaufen. Der Betreiber Tennet habe auf Grundlage der Bundesfachplanung die Nutzung der neuen Brunnen untersagt, so Mergner auf BR-Nachfrage.

Brennberg ist eine von zehn sogenannten Biodiversitätsgemeinden in Bayern. In diesen Kommunen soll die Artenvielfalt gezielt gefördert werden.