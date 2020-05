Südostlink: In Bayern kommen italienische Kabel zum Einsatz

Tennet: Weltweit einzigartige Kabel beim Südostlink

Die Kabel werden mittels Kunststoff isoliert und sollen eine Spannung von 525 Kilovolt übertragen können. Laut Tennet kommen sie weltweit zum ersten Mal zum Einsatz. Im Vergleich zu den bislang üblichen 320-Kilovolt-Kabeln, werde so weniger Material benötigt, die Trasse könne schmaler und die Tiefbauarbeiten günstiger werden.

Erdkabel sollen ab 2022 verlegt werden

Die Ausschreibung lief seit 2018. Die Herstellung der Kabel könne jetzt beginnen, verlegt werden sollen sie im Jahr 2022, so Tennet. Die Verbindung soll eine Übertragungskapazität von zwei Gigawatt haben. Das ist etwa das eineinhalbfache der Nennleistung eines mittelgroßen deutschen Atomkraftwerks. Während die Übertragungsnetzbetreiber Tennet und 50Hertz, das für den nördlichen Teil der Leitung zuständig ist, von einem guten Zeichen für die Energiewende in Deutschland sprechen, sind vor dem Bundesverwaltungsgericht zahlreiche Klagen gegen das Projekt anhängig.

"Mit der Auftragsvergabe für die Gleichstromerdkabel sind wir ein gutes Stück bei der Realisierung dieser wichtigen Stromverbindung für die Energiewende vorangekommen." Tim Meyerjürgens, Geschäftsführer von TenneT

Unter anderem haben Stadt und Landkreis Wunsiedel, der Landkreis Tirschenreuth und die Gemeinde Leonberg (Lkr. Tirschenreuth) vor dem Bundesverwaltungsgericht geklagt, außerdem der Bund Naturschutz in Bayern und der Landesverband Bayern der Deutschen Gebirgs- und Wandervereine.

Aarhus Komitee verhandelt Netzentwicklungsplan

Die Kreisrätin der Grünen in Wunsiedel, Brigitte Artmann, lässt das Projekt vor dem Aarhus Komitee in Genf, einer Einrichtung der Vereinten Nationen, verhandeln. Die klagenden Kommunen glauben, dass über den Südostlink künftig Energie aus Atom- und Kohlekraftwerken statt umweltfreundlicher Strom aus dem windreichen Norden in den hochindustrialisierten Süden transportiert wird. Artmann hingegen sieht durch das Vorgehen der Bundesnetzagentur die Rechte der Bürger auf Mitbestimmung verletzt.