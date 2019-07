SüdOstLink: Eröterungstermin in Weiden hat begonnen

In Weiden in der Oberpfalz wird über die geplante Stromtrasse diskutiert. Die Bundesnetzagentur hat zu einem Erörterungstermin eingeladen. Bürger, die private Einwände gegen den geplanten SüdOstLink eingelegt haben, kommen in der Weidener Max-Reger-Halle zu Wort. Sie können gemeinsam mit Stromnetzbetreiber und Bundesnetzagentur über die geplante Stromtrasse diskutieren.