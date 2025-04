Südostlink: Die unterirdische Stromautobahn nimmt Gestalt an

Massive Proteste gegen ursprüngliche Pläne

Dass die Kabel in Bayern unterirdisch verlegt werden, geht auf eine Entscheidung des damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer zurück. In der Bevölkerung hatte es zuvor massive Proteste gegen die sogenannte Monstertrasse gegeben: So wurde die geplante Freileitung mit ihren 70 Meter hohen Masten genannt. Um die Gegner zu besänftigen, entschied man sich für Erdkabel.

In Brennberg im Landkreis Regensburg sind die Arbeiten fast abgeschlossen: Für die unterirdische Verlegung musste eine breite Schneise in die Landschaft geschlagen werden. Wie breit? Irmgard Sauerer ist Bürgermeister in Störnstein. Sie will es genau wissen und durchschreitet die Trasse:

"50 Meter sind es. Ich bin’s jetzt einmal abgegangen, und das sind allen Ernstes 50 Meter. Das ist ganz ein enges Gefühl ums Herz rum sagt jetzt einmal, weil wir nicht genau wissen, wie wirkt sich das alles in allem auf unsere Kulturlandschaft aus, und wie man sieht: Es wird hier Zerstörung oder etwas nicht Wiederbringliches sein, das kann man nicht wiederherstellen.“ Irmgard Sauerer, Bürgermeisterin Brennberg im Landkreis Regensburg