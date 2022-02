Südostlink: Bundesverwaltungsgericht weist Klagen ab

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Klagen der Gemeinden Niederaichbach im Landkreis Landshut und Brennberg im Landkreis Regensburg gegen sogenannte Veränderungssperren in Zusammenhang mit der geplanten Stromtrasse Südostlink abgewiesen. Das teilte eine Sprecherin am Dienstagabend (22.02.2022) dem BR mit. Auch die Klage einer Privatperson war nicht erfolgreich.

Veränderungssperren sollen zum Beispiel Bebauung verhindern

Die drei Kläger sind jeweils Eigentümer von Grundstücken, die von möglichen Trassenvarianten des Südostlink in Anspruch genommen werden könnten. Um die nun anstehende Planfeststellung zu sichern, hatte die Bundesnetzagentur mehrere Veränderungssperren erlassen. Damit soll eine Bebauung oder eine anderweitige Nutzung der Grundstücke verhindert werden.

Enttäuschung in Niederaichbach

Durch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts bleiben die Veränderungssperren nun wirksam. Der Bürgermeister der Gemeinde Niederaichbach, Josef Klaus (CSU/Freie Wählerschaft), zeigte sich enttäuscht: "Ich finde es sehr schade, dass unsere Argumente nicht gezogen haben und mit einem Federstrich beiseitegeschoben wurden. Wir sind beeinträchtigt von dieser Veränderungssperre." Die Gemeinde könne in den kommenden Jahren das Grundstück nicht nutzen. "Da sind uns letztendlich die Hände gebunden", so Klaus.

Die Gemeinde Niederaichbach hatte das Grundstück als Ausgleichsfläche für den Bau eines Kindergartens vorgesehen. Auch die Gemeinden Brennberg und der Privatkläger hatten die Grundstücke für anderweitige Bauvorhaben eingeplant.