Südostlink: Das ist der geplante Trassenverlauf in Oberfranken

Der Stromnetzbetreiber Tennet hat am Montag auf einer Pressekonferenz in Hof den konkreten Verlauf der Gleichstromtrasse Südostlink durch die Landkreise Hof und Wunsiedel bekanntgeben. Der Südostlink soll in Zukunft Strom aus dem Nordosten Deutschlands nach Bayern transportieren und durch Teile Oberfrankens, der Oberpfalz und Niederbayerns verlaufen. In Bayern wird der Strom in Form von Erdkabeln transportiert.

Die Vorzugstrasse von Tennet beginnt demnach an der Landesgrenze zwischen Thüringen und Bayern und führt zunächst durch den Landkreis Hof, genauer: vorbei an Trogen und Töpen und bei Gattendorf ein Stück an der A93 entlang. Die Trasse unterquert im weiteren Verlauf die südliche Regnitz und führt dann bis Schwarzenbach an der Saale durch Felder und Flur. Dort quert die Trasse den Forst westlich des Kornbergs und führt weiter in den Landkreis Wunsiedel. Ab Kirchenlamitz geht sie ein Stück am Ostbayernring entlang, quert dann nochmal die A93 und führt bis östlich von Wunsiedel. Bei Marktredwitz endet der Abschnitt C1, der nun bis ins Detail geplant ist.

Weiterer Streckenverlauf für Südostlink im Frühsommer

Laut Tennet ist diese Route die verträglichste in diesem Bereich – seit der Grobtrassierung mit einem 1.000 Meter breiten Korridor 2019 ist bis jetzt der Korridor überprüft worden und liegt nun im Maßstab 1:2.000 vor. Diese Feintrassierung reicht Tennet nun Ende März bei der Bundesnetzagentur ein.

Der Abschnitt C1 ist der nördlichste Abschnitt der Stromtrasse in Bayern und erst der zweite Abschnitt, dessen konkreter Verlauf von Tennet veröffentlicht wurde. Bisher war nur der Verlauf des letzten Teils der Trasse im Raum Landshut bekannt. Der nächste Teilabschnitt C2 von Marktredwitz bis Pfreimd soll im Frühsommer vorgestellt werden.

Im nächsten Jahr soll dann der Planfeststellungsbeschluss und der Baubeginn folgen, hieß es bei einer Pressekonferenz. Am Montagvormittag wurden die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden informiert, am Nachmittag folgen dann eine Informationsveranstaltung für Bürgerinitiativen gegen den Südostlink. Alle betroffenen Grundstückeigentümer sollen laut Tennet am Dienstag Post erhalten mit der exakten Trasse und einer Einladung zu Gesprächen mit dem Netzbetreiber.

Landkreis Wunsiedel will Klage gegen Stromtrasse erneut prüfen

Seit den ersten Plänen zum Verlauf der Stromtrasse Südostlink hat es Gegenwehr von Bürgerinitiativen gegeben: Viele Anrainergemeinden bezweifeln, ob die Trasse überhaupt gebraucht wird, halten das Projekt für unwirtschaftlich und befürchten eine Verschandelung der Landschaft.

Der Landkreis Wunsiedel hatte federführend eine Klage gegen den Bau der Trasse angestrebt, diese aber wieder zurückgezogen, weil es im Planungsverfahren offenbar zu früh für eine Klage war. Man wolle nun den Planfeststellungsbeschluss abwarten und sich dann im Kreisrat erneut mit dem Thema befassen, heißt es aus dem Landratsamt.