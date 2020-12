SuedLink: Netzbetreiber stellt Antrag auf Planfeststellung

Die geplante Stromtrasse SuedLink nimmt immer konkretere Formen an. Nun beauftragte der Netzbetreiber die Bundesnetzagentur, das Planfeststellungsverfahren zu eröffnen. Zu dem Vorhaben sollen nun Bedenken schriftlich geäußert werden. Wie der Netzbetreiber am Freitag mitteilt, beinhaltet der Antrag unter anderem den Planfeststellungsabschnitt D2 zwischen Mellrichstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld und Bergrheinfeld im Landkreis Schweinfurt. Zuvor hatte die Bundesnetzagentur Ende Oktober einen 1.000 Meter breiten Korridor festgelegt, in dem die SuedLink-Leitungen zukünftig vor allem unterirdisch verlaufen sollen. Der Planfeststellungsantrag beinhaltet diesen Leitungsverlauf sowie mögliche alternative Korridore.

Bedenken schriftlich einreichen

Im nächsten Schritt führt die Bundesnetzagentur die formelle Öffentlichkeitsbeteiligung als schriftliches Verfahren durch. Träger öffentlicher Belange, Umweltverbände, Landesbehörden, aber auch Bürgerinnen und Bürger können ihre Bedenken schriftlich einreichen - per Post oder online auf der Internetseite der Bundesnetzagentur.

Trasse entlang der Autobahn

"Die Bündelung mit vorhandenen Infrastrukturen ist für uns ein wichtiges Thema", wird Bernd Lang, TransnetBW-Teamleiter für das Genehmigungsverfahren, in der Pressemitteilung zitiert. In Unterfranken geschehe dies "so lange wie möglich" entlang der A 71: "In den kommenden Monaten werden wir hier einen flurstückscharfen Verlauf entwickeln, der die Belange von Mensch, Natur und Umwelt bestmöglich berücksichtigt."

Bisher läuft die geplante Suedlink-Stammstrecke von der Elbe kommend bis nach Oerlenbach im Landkreis Bad Kissingen. Dort trennt sie sich auf in eine östliche Strecke nach Bergrheinfeld und eine westliche Strecke weiter nach Baden-Württemberg.