Südlink-Gegner sehen schwere Verfahrensfehler

Wie Wolfgang Baumann, der in Würzburg ansässige Anwalt der Gegner der geplanten Stromtrasse Südlink, erklärte, sehen die Südlink-Gegner in der Planung zum Bau der Stromtrasse schwere Verfahrensfehler. Baumann hatte einen Antrag auf Aussetzung des Bundesfachplanungsverfahrens festgestellt, bis wieder "normale Verhältnisse" herrschten. Doch sein Antrag wurde nun von der Bundesnetzagentur abgelehnt.

Südlink-Gegner: Bürgerinnen und Bürger hätten Einwände nicht vorbringen können

Baumann erklärte in einem Interview, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung durch die aktuellen Ausgangsbeschränkungen nicht ausreichend möglich sei. Dadurch hätten viele Bürgerinnen und Bürger ihre Einwände bei den abgesagten Anhöhrungs- und Erörterungsterminen nicht vorbringen können. Baumann hat einen Antrag auf Aussetzung des Bundesfachplanungsverfahrens gestellt, bis wieder "normale Verhältnisse" herrschten und somit eine ausreichende Öffentlichkeitsbeteiligung möglich sei. Doch die Bundesnetzagentur hat diesen Antrag nun abgelehnt.

Baumann will gegen Planungsentscheidung gerichtlich vorgehen

Baumann sieht in der Ablehnung durch die Bundesnetzagentur einen Verfahrensfehler, den er vor Gericht geltend machen will. In einer Pressemitteilung vom Mittwoch schreibt er: "Das rechtswidrige Verfahren wird der Bundesnetzagentur noch auf ihre eigenen Füße fallen! Wenn die Planungsentscheidung gerichtlich aufgehoben würde, werde sich das Verfahren um mehrere Jahre verzögern."

Der Bau der Südlink-Trasse wird von Würzburg aus geplant und betreut. Im September 2019 wurde in der Domstadt der Südlink-Projektstandort eröffnet.

