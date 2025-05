Süchtig nach Alkohol: "Es ist ein Tod auf Raten"

1,4 Millionen Menschen wegen Alkoholsucht in Behandlung

Laut Weltgesundheitsorganisation gibt es bei Alkohol keine gesundheitlich unbedenkliche Menge. Wegen einer Alkoholsucht sind in Deutschland rund 1,4 Millionen Menschen in medizinischer Behandlung, hat die Barmer Krankenkasse ermittelt.

Marco Grundmann schaffte 2022 den Absprung aus der Abhängigkeit. Er gab sein altes Leben auf und zog in das Haus Martinsruh bei Gräfenberg. In der Einrichtung der Stadtmission Nürnberg lebt er seit zwei Jahren und will dort den Neustart schaffen.

Geregelter Tagesablauf hilft bei Abhängigkeit

Neben Gruppen- und Einzeltherapie ist regelmäßige Arbeit ein wichtiger Bestandteil des Lebens auf dem Land. In der soziotherapeutischen Einrichtung wohnen 32 Menschen. Die Bewohner haben einen geregelten Tagesablauf: Am Vormittag arbeiten sie zum Beispiel im Garten oder in der Haustechnik. Auch regelmäßiger Sport im Fitnessstudio kann bei Abhängigkeit helfen.

"Laufen gibt mir ein Gefühl von Leben"

Marco Grundmann trainiert für einen Halbmarathon. "Das Laufen gibt mir das Gefühl von Leben, dass ich mich selbst wieder spüren kann", erzählt Grundmann. Außerdem macht er eine Qualifizierung zum Genesungsbegleiter, um andere Menschen, die psychische Probleme haben, zu unterstützen.

Im Herbst will der 42-Jährige aus dem Haus Martinsruh in eine therapeutische Wohngruppe ziehen. Ein weiterer Schritt für ihn zurück ins Leben ohne Abhängigkeit.