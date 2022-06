Sudetendeutscher Tag: Posselt leidenschaftlich für Europa

Es war ein Novum – erstmals ließ Bernd Posselt, der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die tschechische Nationalhymne dieses Jahr beim traditionellen Pfingsttreffen abspielen. Als Zeichen für das Miteinander in Europa.

Das sei aber auch keine Selbstverständlichkeit, sondern müsse immer neu erarbeitet werden - im direkten Austausch mit den Menschen in Tschechien. "Wir als Sudetendeutsche verstehen uns als eine Friedensbewegung der Tat", rief er den rund 1.500 Menschen beim Sudetendeutschen Tag am Sonntag zu – und erhielt starken Applaus.

Viele Gäste aus Tschechien

Posselt, der bis 2014 für die CSU im EU-Parlament saß, ist leidenschaftlicher Europa-Politiker. Auf seine Initiative hin haben die Sudetendeutschen am Samstag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit dem Europäischen Karlspreis ausgezeichnet.

Bei dem dreitägigen Treffen in Hof nahmen auch zahlreiche private, aber auch offizielle Gäste aus Tschechien teil. Zum Beispiel der frühere Kulturminister Daniel Herman, der 2016 als erstes Mitglied einer tschechischen Regierung bei den Sudetendeutschen gesprochen hat – was damals fast einem Tabubruch glich. Und diesmal lobte Pavel Belobratek, der ehemalige Vizepräsident Tschechiens, die Sudetendeutschen in einem kurzen Grußwort als wichtige Botschafter für die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien.

Söder im Juli nach Prag

Der neuen tschechischen Regierung unter Premierminister Petr Fiala will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Juli einen ersten Besuch abstatten, um die Zusammenarbeit weiter auszubauen. Das kündigte er jetzt in Hof erstmals an – und erhielt Applaus vom Vertriebenenverband. Und er rief gerade die jüngeren Menschen in Bayern auf, nicht nur in den Süden zu reisen: "Nach wie vor fahren viele nicht in die direkte Nachbarschaft, wissen gar nicht, was es da zu sehen gibt."

Auch bei der 72. Auflage des Sudetendeutschen Tages prägten böhmische Blasmusik und die Trachten der verschiedenen Heimatlandschaften der Vertriebenen das Bild. Doch gleichzeitig gab es Neuerungen – nicht nur beim Abspielen der tschechischen Hymne.

Mit sudeten.net wurde eine neue Internet-Plattform eingerichtet. Da sollen sich nicht nur die Nachfahren der Vertriebenen weltweit vernetzen, sondern zum Beispiel auch Lehrerinnen und Lehrer einen deutsch-tschechischen Schüleraustausch auf den Weg bringen, erklärt Kathrin Krogner von der Landsmannschaft. Und mit dem YouTube-Kanal "Heimat im Netz – Mundart im Ohr" gehen die Sudetendeutsche auch neue Wege, um Kultur und Brauchtum weiterzugeben. Im Juli soll die Eröffnungsfeier des Sudetendeutschen Museums in München, die pandemiebedingt im Herbst 2020 ausfallen musste, nachgeholt werden.

Deutsche und Tschechen mit gemeinsamem Stand

Die verschiedenen "Heimatlandschaften" stellten sich in Hof mit Info-Ständen vor. Als einzige Region präsentierte sich am Stand vom Riesengebirge Deutsche und Tschechen gemeinsam. Dort erzählt zum Beispiel Stepanka Sichova aus Trutnov (Trautenau), dass sich momentan auffallend viele junge Menschen in Tschechien für die wechselvolle rund 800-jährige Geschichte der Sudetendeutschen interessieren - gerade auch für das Mit- und Gegeneinander im 20. Jahrhundert.

Ähnliches erzählt neben ihr Kirsten Langwalder – es seien gerade jüngere Besucher am Stand in Hof gewesen. Die 55-Jährige aus Schwaben engagiert sich erst seit wenigen Jahren in der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Sie hat jetzt Verwandte in Tschechien ausfindig gemacht, die nicht wussten, dass Brüder des Großvaters in den Westen gegangen waren.

"Warum ich mich engagiere? Weil ich der Meinung bin, wir brauchen mehr miteinander in Europa, Vertreibung darf nicht mehr passieren." Und jetzt müssten Menschen in der Ukraine das gleiche Schicksal wie ihre eigenen Vorfahren durchleben.

Dank an den "vierten Stamm" Bayerns

Drei Millionen Sudetendeutsche wurden nach 1945 von der damaligen Tschechoslowakei gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Ihnen und ihren Nachfahren zollte Ministerpräsident Markus Söder heute als Hauptredner bei der Kundgebung großen Respekt für die Aufbauleistung in Deutschland: "Bayern war nach dem Krieg ein Armenhaus. Dass Bayern heute so gut da steht, verdanken wir auch den Vertriebenen."

Die Staatsregierung zeigte gleich mit drei Regierungsmitgliedern ihre enge Verbundenheit mit den Sudetendeutschen: Neben Söder waren auch Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) in Hof.

Bayern hat seit Jahrzehnten die Schirmherrschaft für die Sudetendeutsche Landsmannschaft. Der frühere Ministerpräsident Alfons Goppel (CSU) hat sie als "vierten Stamm" Bayerns bezeichnet, neben den Altbayern, den Franken und den Schwaben.