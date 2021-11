Suchtmediziner: Strafen für Drogenabhängige bringen nichts

Welche Drogen werden in Bayern wo konsumiert? Gibt es Gegenden, in denen die Menschen eher Crystal Meth nehmen, und andere Gebiete, in denen eher gekifft wird? Der Bayerische Rundfunk hat Abwässer von fünf bayerischen Städten auf Drogenreste untersuchen lassen, um das herauszufinden. Prof. Markus Backmund, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin, erzählt im BR-Interview, warum Menschen überhaupt süchtig werden und sagt aus seiner medizinischen Sicht: "Es ist furchtbar, dass wegen Cannabis Menschen im Gefängnis sitzen."

BR: Mit welchen Suchtproblemen kommen die Leute in Ihre Praxis?

Prof. Markus Backmund: Wichtig ist das Wissen darum, dass fast jeder Suchtkranke ursprünglich und auch weiterhin an einer anderen psychiatrischen Erkrankung oder schweren Traumatisierung leidet. Es findet sich im Leben immer eine Ursache, warum jemand psychisch krank und infolge suchtkrank wird. Suchtkranke Menschen haben oft Schreckliches erlebt. Die Seele ist verwundet und schmerzt. Da kann Betäubung erstmal sicher und schnell helfen, analog dazu, wie bei einer körperlichen schweren Verletzung nur stärkste Schmerzmittel wirken.

Das heißt, die Droge als Versuch, etwas anderes zu bewältigen.

Wir nennen das die Selbstmedikationshypothese: Der Mensch will sich helfen. Es ist unser Bestreben, dass es uns innerlich gut geht. Und wenn die Substanzen da sind - da ist natürlich zuerst "griffbereit" Tabak, Alkohol - dass diese dann konsumiert werden. Erstmal ist das hilfreich, sonst würde man es nicht machen. Irgendwann nicht mehr, aber erstmal ist es das und lässt sich wie ein Medikament einnehmen.

Was sind denn die größten Probleme für Ihre Patienten?

Das größte Thema ist oft die Illegalität, wenn es nicht um Alkohol geht. Das heißt nämlich, dass durch die Suchterkrankung ein ganz großer, zusätzlicher Problembereich aufgeschlagen ist: Man ist strafrechtlich verfolgbar.

Und die Verfügbarkeit spielt auch eine Rolle beim Konsum, also, dass ich Drogen "griffbereit" habe?

Das ist eine ganz wichtige und auch schwierig zu beantwortende Frage. Es ist meiner Meinung nach äußerst wichtig, Informationen zu geben. Zum Beispiel, dass ein junges Gehirn sich entwickelt und ein Erwachsenes auch noch. Wenn Substanzen das Gehirn beeinflussen, bilden sich andere synaptische Vernetzungen, die dann im Vordergrund wirken. Deswegen finde ich es wichtig, dass Regeln wie bei Tabak eingeführt worden sind. Bildlich gesprochen: dass man die Tabak-Automaten höher hängt, sodass das Kind nicht mehr hinkommt. Auch das hat dazu geführt, dass der Neueinstieg von jungen Menschen beim Tabak zurückgegangen ist. Präventiv ist entscheidend, dass man die Menschen wirklich aufklärt, welche Folgen der Konsum hat und haben kann. Das ist die beste Prävention.

Mit Strafe erreicht man nichts. Die, die krank sind, benötigen Behandlung. Da hilft eine Bestrafung wie ein Gefängnisaufenthalt in der Regel nicht. Vielmehr führt dies dazu, dass die psychische Situation noch schlechter wird. Es ist im Grunde unsinnig, dass Menschen wegen Cannabis im Gefängnis sitzen. Das ist einfach nicht medizinisch zu rechtfertigen und nicht adäquat.

Ich gehe so weit, dass ich mir wünsche, dass jeder Mensch so viel Aufklärung erfährt, dass er frei entscheiden kann, ob er konsumiert und wenn er konsumiert, was er konsumieren will.

Neben Cannabis werden in Bayern auch andere illegale Drogen, z.B. Amphetamine, also Speed, Crystal Meth oder Kokain genommen. Was haben diese Drogen für eine Funktion für die Menschen?

Amphetamin ist diejenige Substanz im Körper, die Leistung erhöht: Pulsschlag und Blutdruck steigen. Wir können uns konzentrieren, wir können kämpfen, wir können fliehen. Wir können handeln. Wir sind voll konzentriert. Das ist das, was wir brauchen, um zu überleben.

Nehmen das die Menschen also nicht nur als "Partydroge", sondern um "zu funktionieren"?

Es wird auch auf Partys konsumiert, um tagelang durchfeiern können. Aber auch, wenn man zwei, drei Jobs hat, um da nicht zu versagen, um durchzuhalten. Und dann gibt es das Phänomen in München zum Beispiel, dass das Kokain in ganz anderen Gesellschaftsschichten eigene Wege findet. Zum Beispiel erfolgreiche Menschen, die aufgrund der Arbeit viele soziale Kontakte haben und "performen" müssen, da gehört es zum "guten Ton", dass da und dort auf einer Party neben Alkohol und Champagner auch Kokain konsumiert wird. Kokain verstärkt noch einmal das Gefühl, sozial kompetent, "gut drauf" und leistungsfähig zu sein.

In München ist es das Kokain, in anderen Regionen auch andere Substanzen. Wenn man weiß, wo in Bayern was konsumiert wird, was bringt das?

Erstmal ist es wichtig, zu akzeptieren, dass legale und illegale Drogen konsumiert werden, um emotionale Zustände zu verändern. Es geht nicht nur ums "Feiern": Vielmehr stellt der Konsum eine suboptimale Strategie dar, mit Gefühlen und Belastungen des Lebens besser zurechtzukommen. Leider führt diese Strategie häufig zu einer schweren Abhängigkeitserkrankung, die nur noch stationär behandelt werden kann. Das Wissen um unterschiedliche Konsummuster in verschiedenen Städten und Regionen kann helfen, konkreter über Gefahren und Wirkungen der entsprechenden Substanzen zu informieren und im Sinne der Prävention aufzuklären.