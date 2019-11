Suche per Annonce: Lohr hat weiteren Bürgermeisterkandidaten

Der Bürgerverein Lohr und Umgebung hat Kessel am Sonntag einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten nominiert. Das Besondere an dem dritten Kandidaten im Bunde: Weil der Bürgerverein keinen Kandidaten aus den eigenen Reihen hatte, suchte er per Zeitungsinserat einen Bewerber. Auf die Annonce meldeten sich zwei Interessenten. Der Bürgerverein entschied sich für Kessel, der nun den amtierenden Bürgermeister Mario Paul als gemeinsamer Kandidat von Grünen SPD und den CSU-Kandidat Dirk Rieb kommenden März herausfordert.

Bürgerverein: Finanzfachmann ist der richtige für Lohr

Kessel ist gelernter Bankkaufmann und studierter Betriebswirtschaftler, der nach dem Studium zunächst in Nürnberg, dann in Bruchsal und zuletzt in Sailauf lebte. Als Finanzfachmann sei er der richtige Mann für Lohr, so Eric Schürr vom Bürgerverein. Der Bürgerverein ist derzeit mit zwei Stadträten im Lohrer Rat vertreten.