Suche nach der vermissten Schwangeren aus Nürnberg geht weiter

Die Suche nach der vermissten Alexandra R. aus Nürnberg-Katzwang ist heute am Main-Donau-Kanal weitergegangen. Am Vormittag kamen Drohnen zum Einsatz, um das Gewässer zwischen den Schleusen Hilpoltstein und Bachhausen zu inspizieren und zu dokumentieren. Am Nachmittag hat ein Polizeihubschrauber das Gewässer abgesucht.

Kanalgrund aus der Luft abgesucht

Weil der Schiffsverkehr auf dem Main-Donau-Kanal wegen Revisionsarbeiten derzeit eingestellt ist, sei das Wasser sehr klar. Laut Polizei sei dadurch eine Begutachtung des Kanalgrunds aus der Luft möglich. Der Hubschraubereinsatz ergab jedoch keine weiteren Hinweise. Laut einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken stehe die Auswertung der Drohnenbilder allerdings noch aus.

Suchmaßnahmen im Kanal abgeschlossen

Sollte auch hier nichts Verdächtiges wahrgenommen werden, seien die Suchmaßnahmen nach der Vermissten am Main-Donau-Kanal abgeschlossen. Bereits im Dezember vergangenen Jahres war eine Suche im Main-Donau-Kanal mit Tauchern ergebnislos verlaufen. Zum weiteren Vorgehen äußerte sich die Polizeisprecherin nicht. Trotz umfangreicher Suchaktionen fehlt von der 39-jährigen hochschwangeren Frau immer noch jede Spur. Zuletzt war sie am 9. Dezember 2022 gesehen worden, als sie ihre Pflegetochter zur Kita brachte. Seitdem gilt sie als vermisst. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.