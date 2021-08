vor 33 Minuten

Suche nach vermisstem Oberfranken im Höllental wird fortgesetzt

Die Vermisstensuche nach einem 34-Jährigen aus dem Landkreis Coburg an der Höllentalklamm wird fortgesetzt. Bei einer Flutwelle an der Klamm am Fuß der Zugspitze war am 16. August eine 33 Jahre alte Frau aus Lichtenfels ums Leben gekommen.