Suche nach Vermisstem in Ammergauer Alpen geht weiter

Nach dem spurlosen Verschwinden eines 34-jährigen Ingolstädters in den Ammergauer Alpen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gibt es immer noch keine Spur von ihm. Heute geht die Suche weiter. Der Mann wird seit Freitag vermisst.

Tour mit dem Trekking-Rad

Der 34-Jährige war am Freitag von seiner Pension aus in Bad Kohlgrub mit seinem Trekking-Rad aufgebrochen. Sein Plan war es, die Kreuzspitze in den Ammergauer Alpen zu besteigen. Das hat er auch gemacht - vom Gipfel sendete er noch eine Nachricht mit dem Handy. Als er aber nicht in seine Unterkunft in Bad Kohlgrub zurückkehrte, begann am nächsten Tag eine großangelegte Suchaktion.