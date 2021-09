19.09.2021, 15:28 Uhr

Suche nach Schwimmer am Main in Aschaffenburg

Zahlreiche Einsatzkräfte haben am späten Samstagabend mit Booten und einem Polizeihubschrauber am Main in Aschaffenburg nach einem Schwimmer gesucht. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann den Main durchqueren wollte.