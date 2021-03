05.03.2021, 09:25 Uhr

Suche nach Schusswaffe: SEK-Einsatz im Landkreis Kelheim

Großer Polizeieinsatz am Morgen in Neustadt an der Donau im Landkreis Kelheim. Für die Suche nach einer scharfen Schusswaffe war auch ein Spezialeinsatzkommando angefordert worden. Waffe und Besitzer konnten ausfindig gemacht werden.