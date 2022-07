Suche nach Säuglingsschwester der Kinderklinik in Erlangen

Dass Ingrid Wagner heute noch lebt, da ist sich die heute 65-Jährige sicher, hat sie einer Säuglingsschwester aus der Kinderklinik in Erlangen zu verdanken. Am 11. Dezember 1956 kommt Ingrid Wagner (geborene Kelz) mit ihrer Zwillingsschwester Andrea in der Gemeinde Oberkotzau im Landkreis Hof zur Welt. Niemand rechnet damit, dass die beiden Frühchen mit gerade mal rund 1,2 Kilo überleben. Doch es kommt anders. Sie gelangen über Umwege, einen Tag nach ihrer Geburt, in die Kinderklinik in Erlangen – ihre Rettung.

Altes Schwarz-Weiß-Foto zeigt Säuglingsschwester

Es ist dieses eine besondere Foto, das Ingrid Wagner schon viele Male angeschaut hat. Darauf ist die damals etwa 25-jährige Säuglingsschwester zu sehen, wie sie die beiden Zwillinge im Arm hat. Die ganze Körpersprache, wie die Schwester die beiden halte, da sehe man die Empathie und das Liebevolle und auch die Kompetenz, sagt Ingrid Wagner. Für sie der klare Beweis, dass die Säuglingsschwester sie und ihre Zwillingsschwester mit ihrer Fürsorge gerettet habe. Von Mitte Dezember 1956 bis etwa Mitte März 1957 werden die beiden von der Säuglingsschwester versorgt. Ihre Mutter habe sie damals nur wenige Male besuchen dürfen, sagt Wagner.

Thema lange Tabu

Der Grund, warum sich Ingrid Wagner erst jetzt auf die Suche nach der Säuglingsschwester macht, liege auch an ihrer Mutter. Die ganzen Umstände, die Art und Weise wie die beiden Zwillingsschwestern auf die Welt gekommen seien und gerettet wurden, war ein Tabu-Thema in der Familie gewesen. Die Mutter hatte nämlich ein uneheliches Verhältnis zum Vater von Ingrid Wagner gehabt. Vor vier Jahren ist die Mutter gestorben, die Chance, sich nun auf die Suche nach ihren Wurzeln, nach ihrer Identität zu machen, sagt Ingrid Wagner.

Kinderklinik Erlangen hilft bei der Suche

Bei der Kinderklinik des Uniklinikums Erlangen wird versucht, bei der Suche zu helfen. Pflegedienstleiterin Helga Bieberstein nimmt sich außerdem extra Zeit, der 65-Jährigen zu zeigen, wo sie damals versorgt wurde. Denn der Gebäudekomplex mit der Frühchen-Station existiert heute noch, allerdings ist im dritten Stockwerk nun die Intensivstation angesiedelt. Ingrid Wagner ist dennoch gerührt, dass ihr die Pflegedienstleiterin alles zeigt und erklärt. Helga Bieberstein hat auch schon versucht, bei der Recherche zu helfen. Sie habe mehrere Kolleginnen angeschrieben, die schon im Ruhestand sind, bisher leider ohne Erfolg.

"Die Personalakten und auch die Akte von Frau Wagner, die müssen nach 30 Jahren verworfen werden. Insofern haben wir auch da keinerlei Unterlagen mehr." Helga Bieberstein, Pflegedienstleiterin Kinderklinik Erlangen

Bringt eine Brosche den entscheidenden Hinweis?

Auch wenn es bisher noch keinen Erfolg bei der Suche gegeben hat, einige Hinweise hat Ingrid Wagner schon erhalten. Auf dem Foto sei eine Brosche zu erkennen, die zum Agnes-Karll-Verband gehören würde. "Vielleicht war die Säuglingsschwester da Mitglied", meint Wagner und hofft, darüber vielleicht mehr erfahren zu können. Auch gebe es den Hinweis, dass es an der Cnopfschen Kinderklinik eine Stations- beziehungsweise Klinikleiterin gegeben habe, die der Säuglingsschwester ähnlich gesehen habe. So viel ist klar, die damals etwa 25-jährige Säuglingsschwester müsste heute etwa 85 bis 90 Jahre alt sein. Mit ihr sprechen zu können, wäre für Ingrid Wagner ein großes Glück.

"Es würde mir viel bedeuten, ihr dann auch die Hand zu geben und ihr zu danken. Für mich wäre das so, als wenn sich ein Kreis schließt." Ingrid Wagner

Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Tochter von Ingrid Wagner melden: E-Mail: doris.reisinger@web.de.